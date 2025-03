Wszyscy będą wiedzieli, że korzystasz z AI. Chiny mają już technologię

Jeżeli wykorzystasz sztuczną inteligencję, to będzie można łatwo to sprawdzić. AI pozostawi ślad, który specjalne narzędzie będzie w stanie wykryć.

Sztuczna Inteligencja wdarła się szturmem do życia codziennego wielu użytkowników. Masa funkcji i możliwości, jaką oferuje AI często przydaje się również w pracy, lecz wkrótce trzeba będzie na to uważać, gdyż wykrycie dzieła sztucznej inteligencji wcale nie będzie trudne. Chiny chcą wprowadzić nowe prawo, które wymusi na przedsiębiorstwach rozwijających sztuczną inteligencję pozostawienie specjalnego śladu, pomagającego zidentyfikować twory AI.

Chiny będą oznaczać treści AI. Start już w sierpniu

Od 1 września 2025 roku w Chinach zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Cyberspace Administration of China (CAC), czyli Krajowy Urząd ds. Cyberprzestrzeni, ogłosił, że wszelkie materiały stworzone przez AI będą musiały być wyraźnie oznaczone – zarówno w formie widocznej dla odbiorców, jak i w metadanych plików.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszyscy dostawcy usług opartych na sztucznej inteligencji, w tym modele AI generujące treści, zostaną zobowiązani do dodawania jednoznacznych oznaczeń do każdego wygenerowanego tekstu, obrazu, wideo, dźwięku, a nawet wirtualnych scen. Co więcej, sklepy z aplikacjami będą musiały weryfikować, czy udostępniane narzędzia spełniają te wymagania.

Chociaż główna zasada przewiduje obligatoryjne oznaczanie treści generowanych przez AI, prawo dopuszcza pewne odstępstwa. W przypadkach związanych z "potrzebami społecznymi i przemysłowymi" użytkownicy będą mogli zażądać treści bez oznaczeń. Jednak każde takie zamówienie musi być odnotowane, a generująca aplikacja zobowiązana do informowania o tym fakcie i rejestrowania działania. Odpowiedzialność za oznaczenie treści wygenerowanych przez AI spoczywa na użytkowniku lub podmiocie zlecającym generowanie treści.

Nowe przepisy zakazują nie tylko usuwania lub fałszowania oznaczeń AI, ale także udostępniania narzędzi umożliwiających takie działania. CAC jasno określił, że manipulowanie oznaczeniami treści jest nielegalne – zarówno usuwanie identyfikatorów AI z materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję, jak i dodawanie ich do treści stworzonych przez ludzi.

