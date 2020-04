Gears Tactics

Tego typu kwiatków bywa tu całkiem sporo, ale często kuleją również pomysły na misje. Najbardziej nie lubiłem tych, gdzie nakładano limit tur na zakończenie zadania. Da się w nich oczywiście zmieścić, ale niepotrzebnie pchają do przodu, przez co tracimy możliwość odpowiedniego rozplanowania starcia. Nie podobało mi się też, że mając świadomość ilości pozostałych tur wykonałem zadanie, ale musiałem jeszcze dodatkowo dojść do punktu odbioru. Innymi słowy – gdybym rozplanował sobie wszystko co do tury, nie zaliczyłbym misji. W wielu zadaniach przeciwnicy pojawiają się też w bardzo dużych ilościach, co oczywiście ma sens w typowej gearsowej strzelance, ale tu niepotrzebnie wydłuża zabawę, nie ma większego sensu i bardziej irytuje niż daje frajdę. Finalnie wygląda to jak strategiczne killroomy, w których ciśniemy wroga do momentu, aż gra stwierdzi „ok, wystarczy”, nie dając nam żadnego fabularnego czy w ogóle sensownego uzasadnienia. Nienawidziłem też misji z atakami bombowymi, które zmuszały do ciągłego parcia do przodu. W trakcie ich wykonywania, sukcesywnie bombardowane są kolejne elementy mapy i zdecydowanie lepiej w nich nie pozostawać – zdarzało się jednak, że plansza została niezbyt rozważnie zaprojektowana i musiałem się minimalnie cofnąć, co oczywiście rodziło ryzyko spotkania z bombami – można było tego uniknąć lepiej rozplanowując misję na etapie jej projektowania.

Najbardziej irytowało mnie jednak wpychanie między misje fabularne sztucznych wydłużaczy w postaci misji pobocznych. Dlaczego? Bo są obowiązkowe i bez ich zaliczenie nie dostaniemy nowej misji fabularnej. A, że to najczęściej klasyka w postaci zbierania skrzynek i ratowania nowych żołnierzy, niepotrzebnie wybija z rytmu kampanii.

Poza strzelaniem do przeciwników (tu co jakiś czas pojawiają się nowe jednostki, przede wszystkim te znane z serii), którzy stanowią nowy typ zagrożenia, zdarzają się też walki z bossami. Na pierwszy rzut oka wydają się ciekawsze, ale i bardziej irytujące – szczególnie kiedy gra spawnuje też dodatkowo zwykłych wrogów przeszkadzających w zaplanowanych akcjach. Niestety te starcia nie są spektakularne i to chyba ich największy minus.