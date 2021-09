Potrzebujesz światłowodu w swojej lokalizacji? Zgłoś to do UKE!

Serwisy te wprawdzie działają już jakiś czas, sam jednak nie miałem pojęcia o ich istnieniu, więc myślę, że i część z Was nie była tego świadoma, iż oprócz zgłoszenia takiego zapotrzebowania na światłowody operatorom - każdemu z osobna, sami możecie to zrobić w jednym miejscu.

Wyszukiwarka infrastruktury i usług telekomunikacyjnych UKE

Pierwszy z serwisów stworzony został przez UKE, to wyszukiwarka konkretnych lokalizacji z dokładnością do danego budynku, dzięki której możemy sprawdzić dostępne w niej usługi telekomunikacyjne.

W wynikach wyszukiwania po wpisaniu naszej lokalizacji wyświetlą się nam takie dane jak nazwa operatora, który posiada w niej swoją infrastrukturę i możliwość podłączenia nas do usług, maksymalna prędkość internetu, jaką może nam zaoferować w danym miejscu, jaki typ łącza - światłowodowe czy zwykły kabel oraz czy dodatkowo może dostarczyć nam z internetem usługi telefonu stacjonarnego i telewizji.

Drugim parametrem, który może nas zainteresować w tej wyszukiwarce jest sprawdzenie czy w naszej lokalizacji są planowane podłączenia do sieci w ramach POPC (budowa sieci światłowodowej ze środków unijnych). W tej opcji wyświetli się nam w wynikach wyszukiwania nazwa operatora, który jest beneficjentem programu w naszej lokalizacji, również typ przyłączenia oraz maksymalna prędkość internetu, którą finalnie będzie mógł nam zaoferować, no i datę planowanego zakończenia prac w tym obszarze.

Dodatkowo możemy sprawdzić też czy aby ktoś już nie zgłosił w naszej lokalizacji zapotrzebowania na doprowadzenie internetu stacjonarnego i o jakich minimalnych parametrach wraz z datą zgłoszenia.

Jeśli nie, możemy sami to zrobić klikając na mapie nasz budynek i wypełniając formularz zgłoszenia z adresem, danymi kontaktowymi oraz oczekiwanymi parametrami internetu - od 1 Mb/s do 100 Gb/s wraz z informacją czy jesteśmy zainteresowani też usługą telewizyjną.

W wyszukiwarce znajdziemy też listę nadajników BTS naszych operatorów, to powinno zainteresować wszystkich, którzy zastanawiają się nad zmianą dotychczasowego dostawcę telefonii komórkowej czy internetu mobilnego. Sprawdzimy tu informację jaki operator w naszej lokalizacji ma swoje stacje, jego typ - zainstalowane technologie i na jakich pasmach pracują.

Sprawdzanie opłacalności inwestycji w naszej lokalizacji

Drugi z serwisów przeznaczony jest raczej dla operatorów, ale sami możemy dzięki niemu oszacować szansę na podciągnięcie w naszej lokalizacji ich infrastruktury internetowej.

Mowa o platformie InTELi, na której z dokładnością do obszaru wszystkich gmin w Polsce wyświetlana jest szacunkowa opłacalność inwestycji. Dodatkowo sprawdzimy choćby z ciekawości kilka interesujących danych na temat naszej gminy. Oprócz wskaźnika opłacalności inwestycji są to informacje o liczbie zgłoszonych zapotrzebowań na dostęp do internetu, liczbę operatorów telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi na danym terenie, ale także zasięg sieci mobilnej, liczbę budynków, gospodarstw domowych oraz liczbę osób zamieszkałych w danej lokalizacji z podziałem na wiek 5-49 lat i do 19 lat, jak i średni dochód na jedną osobę w gospodarstwach domowych.

Oczywiście samo zgłoszenie przez nas zapotrzebowania na światłowody w naszej lokalizacji nie sprawi, iż od razu możemy liczyć na zainteresowanie nią operatorów, ale im więcej takich zgłoszeń zostanie zarejestrowanych tym większe szanse na to, iż oceniona zostanie ona jako opłacalna.

Wyszukiwarkę i zgłoszenia zapotrzebowania do UKE znajdziecie pod tym linkiem, a dane o opłacalności inwestycji na stronie InTELi.

Źródło: UKE.