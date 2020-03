Za takie VOD byłbym gotów zapłacić nawet 50 zł miesięcznie. Niech tylko w końcu powstanie

Przejrzenie listy (prawie) wszystkich produkcji National Geographic na polskiej stronie kanału pozwala szybko ocenić, jak wiele treści bezpowrotnie zniknęło po emisji. O dokumentach traktujących o II wojnie światowej słyszę często od zainteresowanych tą tematyką znajomych, ale gdzie je można obejrzeć? Polegać trzeba na najlepszym narzędziu do wyszukiwania, czyli Google, a później pierwszych wynikach, które prowadzą do różnych miejsc w Sieci.

Seriale i filmy National Geographic zasługują na własne miejsce w Sieci

National Geographic jest w posiadaniu gigantycznej kolekcji własnych programów przeróżnej maści, a zapowiedzi premier każdego miesiąc to kolejne kilka lub kilkanaście nowych produkcji. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dostęp do tych materiałów jest tak utrudniony. Jest to chyba najlepszy przykład na to, jak marnowany jest potencjał całej marki, która przez dekady pracowała na tak obszerny katalog, którym dziś nie ma ochoty się pochwalić. Dużo zajawek pojawia się na kanale na YouTube, a coraz częściej publikowane tam są nawet całe odcinki i filmy, ale to przecież zaledwie kropla w morzu tego, co Nat Geo TV ma do zaoferowania.

Pomijając fakt, że już od lat powinna istnieć dedykowana tym treściom usługa, to Disney+ był dla mnie sporą nadzieją. Te rozproszone są po wielu serwisach, ale i tak nie znajdziemy w nich nawet połowy programów. W kwestii dostępności programów National Geographic na Disney+ strasznie się zawiodłem, bo jeżeli w kilka miesięcy od premiery jej zawartość jest aż tak okrojona, to nie rokuje zbyt dobrze. Nie sądzę, by w takich okolicznościach ktokolwiek z włodarzy firmy i stacji myślał o uruchomieniu odrębnej platformy, ale gdyby do tego doszło, to z miejsca stałaby się ona jedną z najchętniej subskrybowanych przeze mnie usług.