Wiceprezes wykonawczy DAZN, Joseph Markowski:

Od startu w 2016 roku obserwujemy znaczne zainteresowanie naszymi najważniejszymi wydarzeniami, zarówno wśród międzynarodowych kibiców, jak i potencjalnych partnerów. To niewątpliwie wpłynęło na podjęcie decyzji o wykorzystaniu naszej oferty walk bokserskich w celu dalszej ekspansji. Zbudowanie świadomości marki DAZN jako lidera w dziedzinie sportów walki to zaledwie pierwszy krok. Trudno wyobrazić sobie lepszą inaugurację serwisu DAZN na ponad 200 rynkach niż walka Canelo w trakcie Cinco de Mayo.

Oczywiście oprócz walk na żywo czy dostępu do archiwum walk, które już się odbyły, na platformie dostępne będą stałe pozycje oryginalne, takie jak „40 DAYS”, „The Making Of” oraz „ONE NIGHT”, no i szereg innych programów sportowych. DAZN udostępnia swoją aplikację na smartfony, tablety, komputery, telewizory Smart TV oraz na konsole do gier.

Ceny dostępu do DAZN dla polskich użytkowników nie zostały jeszcze podane, nastąpić to ma w ciągu najbliższych tygodni, ale już dziś możecie zapisać się do testów usługi DAZN beta. Zapisy są na głównej stronie DAZN.com.