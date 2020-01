5G od Play w Trójmieście to na razie pierwsze w Polsce wdrożenie nowej technologii na taką skalę, za niedługo możemy być świadkami większego od Plusa, który to uruchomi 5G w 7 miastach w Polsce.

Jednak na tę chwilę to mieszkańcy Trójmiasta jako pierwsi będą mogli przetestować w tak dużym zakresie nową technologię, dzięki udostępnionym przez Play urządzeniom wspierającym 5G lub swoim własnym, których coraz więcej pojawia się na rynku.

Play uruchomi 5G w Trójmieście na bazie istniejącej infrastruktury i dzięki posiadanym zasobom działającym w pasmie 2100 Mhz, łącznie zmodernizuje w tym celu ponad 100 stacji bazowych rozlokowanych w Trójmieście.

Będą to stacje 5G w wersji non-standalone, czyli współdzielone z istniejącą technologią LTE. Częstotliwości w obu tych technologiach będą się dynamicznie wymieniać w zależności od zapotrzebowania i wykorzystywania przez użytkowników jednej czy drugiej technologii.

Jean Marc Harion, Prezes Play:

Inauguracja współpracy z miastem Gdynia, jako pierwszym miastem 5G w Polsce jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozwala Play wprowadzić społeczność lokalną na ścieżkę ogólnopolskiego rozwoju technologii najnowszej generacji. Jeszcze przed aukcją częstotliwości udostępniamy szeroki zasięg 5G lokalnej społeczności oraz możliwość jej zastosowania wśród studentów, seniorów i użytkowników domowych. Polska jest o krok od komercyjnego wprowadzenia 5G, uzależnionego jedynie od przystępnego cenowo przydziału częstotliwości, pełnego wdrożenia harmonizacji EMF i niezbędnych zezwoleń regulacyjnych.



Zasięgiem 5G od Play (wewnątrz i na zewnątrz budynków) objęte będą tereny od Gdynii przez Sopot aż do Półwyspu Helskiego – jaśniejszym kolorem na powyższej mapie zasięgu zaznaczone zostały stacje już zmodernizowane pod 5G, na pozostałych pojawi się w najbliższym czasie.

Korzystając z okazji podpisania memorandum, Play pochwalił się aktualnym stanem swojej infrastruktury w Polsce – w minionym roku przybyło 865 nowych stacji bazowych, na koniec 2018 roku mieli ich 7003, co oznacza, że aktualnie jest już ich 7868, a do końca 2021 roku planują łącznie uruchomić 9500. Po drodze, Play planuje wyłączyć roaming krajowy (w Plusie już wyłączyli), najpierw ten działający na nadajnikach Orange, a na koniec T-Mobile.

Michał Ziółkowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych w Play:

Nieustannie pracujemy nad innowacjami w zakresie rozwoju technologii 5G i jesteśmy dumni, że możemy zapewnić mieszkańcom aglomeracji trójmiejskiej najnowsze standardy łączności, by mogli sami przekonać się jak działa i jakie korzyści daje użytkownikom. To jednak dopiero początek. Stale modernizujemy i rozbudowujemy naszą sieć, co bezpośrednio wpływa na poprawę komfortu użytkowania, nieustannie wprowadzamy nowoczesne technologie na terenie całego kraju.

Rozbudowa sieci stacji bazowych Play pozwoliła na koniec 2019 roku objęcie zasięgiem w technologii LTE już 98,7% populacji w Polsce – w porównaniu do 2016 roku, kiedy odsetek ten kształtował się na poziomie 93% to spory skok. Podobnie wygląda to obecnie w starszych technologiach, w przypadku 3G zasięg ten dociera do 99,2% populacji (2016 – 94%), a w przypadku 2G do 99,0 (2016 – 90%).