Gdyby nie praca, przestałbym korzystać z komputera. Oczywiście oprócz grania

Praca przy komputerze, czas wolny przy smartfonie i tablecie

Laptopa zarówno w biurze jak i w domu podpinam pod 27-calowy monitor, mam oddzielną klawiaturę i myszkę – taką protezę stacjonarnego sprzętu. Cały czas zastanawiam się czy to nie czas by ustawić sobie w domu pod biurkiem maszynę do grania. Już miałem nawet wybrane i dodane do sklepowego koszyka części, niestety plany zepsuły mi galopujące ceny kart graficznych, które napędziły koparki kryptowalut. Temat został odłożony w czasie i tak dryfuje w głowie – co przy tegorocznej premierze nowych konsol coraz bardziej się rozmywa.

Zauważyłem jednak, że jeśli akurat nie gram w coś ze znajomymi na PC, praktycznie nie włączam żadnego z dwóch laptopów po godzinach pracy. W Antywebie jasne – nie dałbym rady ani montować filmów, ani pisać tekstów, chyba że inwestując w zewnętrzną klawiaturę do iPada. To też jest jednak cały czas proteza laptopa, no chyba że mówimy o iPadzie Pro, ale akurat na ten wydatek wciąż nie jestem gotowy.

Spędzam w sieci dużo czasu, również prywatnie – od dawna już zdecydowanie za dużo, ale cały czas tłumaczę sobie, że to po części w ramach przygotowania do pracy. Ale jednak ciągnie mnie zarówno do Facebooka, Twittera, jak i Instagrama. Rzucam też okiem na TikToka, czyli aplikacje, które idealnie pasują do mobile. Można powiedzieć więcej – część z nich działa tylko na mobile. Przestałem robić przelewy na komputerze, wygodniej i przyjemniej działa to w aplikacji mobilnej – szczególnie, że telefon mam cały czas pod ręką.

Po zakupie Affinity Photo zacząłem też obrabiać zdjęcia na iPadzie, tam też robię miniaturki – wcześniej do tego celu wykorzystywałem Pixelmatora na MacBooku. A, że z tabletu korzystam też podczas nagrywania wideo (podgląd), to mam go zawsze przy sobie gdy jestem w pracy.