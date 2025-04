Garmin szykuje nowe zegarki. Vivoactive 6 i Forerunner 975

Garmin nie zasypia gruszek w popiele i regularnie prezentuje nowe modele zegarków. W zeszłym roku najważniejszą premierą był model Fenix 8, ale i w tym roku nie powinno zabraknąć ciekawych zegarków, które zapewne dostaną część funkcji z flagowego modelu. Jednym z ciekawszych może być Vivoactive 6, który właśnie pojawił się na pierwszych zdjęciach. Przy okazji pojawiły się przecieki na temat modelu Forerunner 975, który jest chyba najbardziej oczekiwany przez zaawansowanych amatorów biegania i jazdy na rowerze.

Reklama

Garmin Vivoactive 6 na zdjęciach

Garmin Vivoactive to seria zegarków stworzona z myślą o osobach, które chciałyby bardziej smartwatch, niż zegarek sportowy. Ekran AMOLED o dużej rozdzielczości sprawia, że można na nim wyświetlać wiele informacji, w tym powiadomienia z telefonu. Jednocześnie jest on dosyć mały (Vivoactive 5 dostępny jest tylko w wersji 42 mm) i może być z powodzeniem używany, zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. Jednocześnie nadal oferuje dosyć długi czas pracy (realnie około tygodnia) bez ładowania oraz wsparcie chociażby dla takich funkcji jak płatności Garmin Pay. Poza tym to nadal zegarek sportowy, który pozwala śledzić przeróżne aktywności, począwszy od biegów, przez rower, a na grach rakietowych czy zespołowych kończąc. Od typowo sportowych zegarków odróżnia go tylko mniejsza gama statystyk, nie mamy tutaj chociażby gotowości treningowej czy barometru.

Podobnie będzie w przypadku modeli Vivoactive 6, który tylko nieznacznie zmienił wygląd co widać na powyższych zdjęciach. Pojawiły się nowe kolory (zielona i beżowy/różowy), a także nieco inny górny przycisk. Wymiary i ekran wyglądają podobnie, ale według plotek Vivoactive 6 powinien mieć nowy sensor - Elevate 5, choć bez wsparcia dla funkcji EKG (elektrokardiogramu). W zamian za to ma zaoferować między innymi wsparcie dla funkcji Pace Pro, która pomaga podczas biegania na czas, a także moc biegową czy szacunkowe pomiary VO2Max. Na ten moment nie mamy więcej dodatkowych informacji. Wiele wskazuje jednak na to, że premiera tego zegarka może mieć miejsce już w kwietniu, półtora roku po premierze poprzedniej wersji.

Garmin Forerunner 975 to prawdopodobnie jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli wśród użytkowników. Na jego temat nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale podobno prace zespołu Garmina są już bardzo zaawansowane i premiera w tym roku jest niemal pewna. Wiele wskazuje na to, że będzie to nadal model z ekranem AMOLED, czyli nie doczekamy się następcy modelu Forerunner 955. Miejmy tylko nadzieje, że nowe funkcje w zegarkach nie będą zamknięta za subskrypcją Garmin Connect+.

źródło: Notebookcheck