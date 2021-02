Po ostatnich kilku fajniejszych tytułach wydawało się, że blask Games with Gold powoli wraca – Indiana Jones i Resident Evil były fajnymi wrzutkami – ale wieści na marzec okazały się dość mizerne. Spośród czterech zapowiedzianych tytułów najciekawiej wypada chyba Metal Slug 3. Pozostałe nie zrobiły na mnie większego wrażenia, ale oczywiście Wasza reakcja może być zgoła inna. Nie potrafię oprzeć się wrażeniu jednak, że po tym, jak kiedyś Games with Gold było rzeczywiście atrakcyjną i godną zainteresowania ofertą, tak teraz traktowana jest jak obowiązek i dodatek do oferty grania online na Xboksie czy Game Passa Ultimate.

Gry w Games with Gold – marzec 2021

Metal Slug 3 to tak naprawdę reedycja gry, która powstała pierwotnie z myślą o systemie NeoGeo, a tytuł przypadnie do gustu raczej przede wszystkim tym, którzy lubią niemałą rozwałkę i celują tylko w wyczyszczenie planszy z przeciwników na wszystkie możliwe sposoby. Ma to swój urok, ale nie przemawia do wszystkich. Gra dostępna od 1 do 15 marca.

Port Royale 3: Pirates & Merchants to gra mająca na karku niemalże dekadę, ale być może fanom strategii ekonomicznych przypadnie do gustu. Jeśli chcieliście być kiedyś piratami i zarządzać własną flotą oraz handlować, to sprawdźcie. Gra dostępna od 16 do 31 marca.

Warface Breakout, określany mianem gry bardzo podobnej do Counter Strika’a to gra pozwalająca rywalizować graczom online w zespołach, a do ich dyspozycji jest mnóstwo nowoczesnego sprzętu. To dość świeży tytuł, bo gra miała premierę w maju 2020 roku. Gra dostępna od 1 do 31 marca.

VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse to kolejna strzelanka w zestawieniu, która ukazała się w 2018 roku. Jej recenzje są zaskakująco pozytywne, a gra pozwala na skutecznego co-opa ze znajomymi. Gra dostępna od 15 marca do 16 kwietnia.