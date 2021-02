Ciri jako polska premier będzie biła się z Kazuyą? To nie żart, tylko nowe DLC do Tekken 7

Czasami przychodzi taki moment w życiu, kiedy myślimy, że już nic nie może nas zaskoczyć, po czym życie z całym swoim animuszem udowadnia nam, w jakim kardynalnym byliśmy błędzie. Taki moment przeżyłem dosłownie chwilę temu, gdy sieć obiegła informacja o najnowszym DLC do gry Tekken 7. Z serią Tekken mam mnóstwo pozytywnych wspomnień, w tym przede wszystkim godziny przegrane na automatach w Tekkena 3. Jednak nigdy nie spodziewałem się, że w serii do Hwoaranga i Heihachiego dołączy… polska pani premier.

Nowy trailer DLC do Tekken 7 – nie, to nie jest fake

Nowy trailer wywołał niemałe poruszenie w sieci. Widzimy na nim przebitki wiosennej warszawy, by za chwilę zobaczyć krótką scenkę, w której postać (której twarzy nie widzimy w pełni) przedstawiana jako polska premier wysiada z samochodu. Srebrnoszare włosy i charakterystyczna blizna pod lewym okiem bardzo mocno sugerują, z kim mamy do czynienia, albo też – na kogo dana postać jest stylizowana. Oczywiście, chodzi tutaj o Ciri z sagi o Wiedźminie. Wychodzi więc na to, że w tamtym uniwersum Cirilla została premierem i walczy w imię naszego narodowego interesu. Oczywiście, trailer na początku wydaje się jakimś żartem, ale przypominam, że Tekken to gra w której można było walczyć m.in pandą, ożywionym kawałkiem drewna, Kingiem (człowiekiem z głową tygrysa) czy kangurem. Czy więc Ciri jako premier Polski naprawdę powinna nas aż tak dziwić?

Sieć oczywiście bardzo szybko zapełniła się informacjami o tym, jakie ciosy i umiejętności będzie miała nowa postać. Nie chcę wam psuć zabawy z odszukiwaniem ich na własną rękę. Zdradzę tylko, że ma mieć ona aż 500+ możliwych kombosów.

Jak myślicie, co będzie potrafiła nowa postać?