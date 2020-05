Pamiętacie wydane w 2016 roku No Man’s Sky? Gra miała duży potencjał, którego niestety dość długo twórcy nie potrafili wykorzystać. Jednak z kolejnymi aktualizacjami i upływem czasu tytuł nie tylko się zmienił, ale bardzo zyskał. I dziś to naprawdę solidna produkcja na wiele godzin świetnej zabawy. Ale rozumiem, że zniechęceni wieloma opiniami część z Was nigdy nie zaryzykowała zakupu. Jeśli macie abonament Xbox Game Pass, problem znika – tytuł pojawi się w czerwcu w katalogu gier i będziecie mogli się przy nim bawić w ramach miesięcznej opłaty dostępowej. Zagrają zarówno posiadacze konsol Xbox One jak i PC-tów z Windowsem 10.

Warto tutaj nadmienić, że No Man’s Sky nie miało łatwego życia i przez lata ciągnęła się za nimi negatywna opinia wynikająca z niestworzonych rzeczy, jakie Hello Games obiecywało przed premierą tego kosmicznego tytułu. Na szczęście ostatecznie wielu z nich nie rzucili na wiatr, musieliśmy jednak czekać do kolejnych aktualizacji, które sprawiły, że gra nabrała wreszcie konkretnego kształtu. I już wersja na konsolę Xbox One z 2018 roku była znacznie poprawiona, więc nie sugerujcie się pierwszymi recenzjami raczej rzućcie okiem na opinie po aktualizacjach. Szczególnie, że zapowiadane są kolejne zmiany, więc warto śledzić co tam nowego twórcy wymyślą. A, że w ramach abonamentu Xbox Game Pass i bez dodatkowych opłat? Nic tylko się cieszyć, pobierać i grać. Dodatkowo tytuł trafi też do PC-towego sklepu Microsoft Store.

