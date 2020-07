154 mln zł dla polskich twórców gier wideo. Przyznano dofinansowanie na 43 projekty

Zobacz też: Grałem w Cyberpunk 2077 i już wiem czy warto czekać na premierę

Zakończył się konkurs „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2” organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłoszono w nim 93 wnioski starające się o dofinansowanie z programu GameINN wspierającego polski rynek gier wideo. GameINN uruchomiono w 2016 r. i od czterech lat realizowany jest w ramach wspomnianego programu. Dzięki Funduszom Europejskim polscy twórcy z branży gier wideo mogą rozwijać swoje pomysły — nie tylko na same gry, ale także technologie towarzyszące procesom ich powstawania. Do konkursu, który rozpoczął się 16 grudnia 2019 r. i trwał do 17 kwietnia 2020 r. mogły stanąć przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Początkowo budżet zamknięty był w kwocie 100 mln zł jednak został zwiększony o ponad 54 mln zł. W dotychczas przeprowadzonych konkursach GameINN dofinansowania w wysokości 474,3 mln zł przyznano 150 projektom.

Program GameINN to doskonały przykład wykorzystania potencjału rodzimych twórców, który pozwolił branży gamedev dynamicznie się rozwijać w ostatnich latach. Efekty prac B+R są i będą wykorzystywane dla zwiększenia konkurencyjności całego sektora i poszczególnych, często małych firm, podnosząc jakość oferowanych produktów i usług. Ponad 470 mln zł wsparcia z NCBR to dobrze zainwestowane pieniądze i nasz wspólny wkład w budowanie marki Polski jako kraju ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych

— mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Polski sektor gier wideo z potężnym zastrzykiem pieniędzy. Ponad 154 mln zł dofinansowania trafi do 43 projektów

Dziś (8 lipca 2020 r.) wybrano 43 projekty, które otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Pełną listę firm i pomysłów wybranych do dofinansowania, ale także tych, które nie spełniły kryteriów, nie uzyskały minimalnej liczby punktów lub zostały wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania znajdziecie na oficjalnych stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Największe wsparcie otrzymają pomysłodawcy projektu „Innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów z synergią między poziomami: wirtualnym, rozszerzonym i fizycznym”. Rekomendowane dofinansowanie w wysokości 9 882 100,86 zł otrzyma BONGO MEDIA PRODUCTION sp. z o.o. wraz Polsko-Japońską

Akademią Technik Komputerowych.

Najwyżej oceniony projekt „Opracowanie platformy do prowadzenia gier szkoleniowych w wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej oraz możliwością stosowania jej do grup szkoleniowych składających się z wielu uczestników i wykładowcy” wsparty zostanie kwotą 1 347 415,31 zł. Na liście znalazły się też pozycje typu: Pomysł „Opracowanie elementów prototypu innowacyjnej gry edukacyjnej do nauki języków obcych, opartej na autorskiej metodzie nauki” , „Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D”, „Pierścień haptycznej interakcji w grach wideo”, „Inteligentny system kreacji map do gier 3D oparty na platformie Unreal Engine wykorzystujący techniki uczenia maszynowego”, czy „Innowacyjna i zautomatyzowana komora fotogrametryczna z funkcją videogrametrii dla modelowania 3D” które również otrzyma ponad 9 mln zł dotacji.