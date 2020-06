Galaxy Note 20 Ultra „tylko” z zoomem 50x? Odważnie, ale to… dobrze!

Marketingowo pisanie o stukrotnym przybliżeniu brzmi super. Jednak większość osób które miały okazję z niego skorzystać prawdopodobnie zgodzą się z tym, że te imponujące liczby niekoniecznie przekładają się na równie imponujące efekty. Dlatego w nadchodzącym flagowcu chcieliby się jednak skupić na najwyższej jakości i jak najlepszym doświadczeniu dla użytkowników — stąd Galaxy Note 20 Ultra oferować miałby „tylko” 50x przybliżenie.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.

— Ice universe (@UniverseIce) June 22, 2020