Wykupiłem GG Premium. Zbierają na szyfrowanie end-to-end i rozmowy audio-wideo

GG (dawniej Gadu-Gadu) może legitymować się jedną z najdłuższych historii w polskim internecie. Kultowy niegdyś komunikator przez ostatnie lata przechodził z rąk do rąk, by w końcu trafić do spółki Fintecom (dawniej England.pl).

GG jeszcze do 2015 roku należało do Grupy Allegro, która to kupiona została na początku 2008 roku za prawie miliard funtów przez koncern Naspers. Jednak rok przed sprzedażą za ponad 3 mld dolarów Grupy Allegro, koncern z RPA pozbył się samego GG na rzecz funduszu Xevin Consulting Limited.

Dwa lata później zakupem i rozwojem GG zainteresowała się spółka Sare, ale do transakcji nie doszło. Co się odwlecze to nie uciecze, GG ostatecznie sprzedane zostało spółce England.pl (dziś Fintecom). Fintech ten również zapowiedział gruntowną przebudowę komunikatora i dodanie do niego nowych funkcjonalności, głównie związanych z prowadzoną działalnością przekazów pieniężnych do i z Wielkiej Brytanii.

W rzeczywistości dużo więcej się zmieniło w GG, co świadczy o tym, że Fintecom rzeczywiście nadal mocno wierzy w odrodzenie tego komunikatora. Przez te cztery lata w GG pojawiło się więcej nowości niż przez poprzednie 10 lat od wydania Nowego Gadu Gadu w 2008 roku. Wymienić tu można przede wszystkim:

angielskojęzyczna wersja komunikatora

angielskojęzyczna strona ggapp.com

wersja dla telefonów Huawei w AppGallery

konta zweryfikowane (zielony znaczek weryfikacji przy loginie)

dedykowane konta dla firm

szybki kontakt (bez logowania) z firmami, które mają konto firmowe na GG

wyszukiwarka profili na stronie gg.pl oraz ggapp.com bez konieczności logowania do GG

sklep z gadżetami i usługami

rozmowy audio/video w przeglądarkowej wersji GG

opcja wyłączenia reklam w GG za drobną opłatą

Fintech Fintecom zdradza na swoim blogu, iż w ciągu tych 4 lat zainwestował w utrzymanie i rozwój komunikatora GG kilka milionów złotych. Jednak dalsza jego rozbudowa, a tym samym sprostanie rosnącym oczekiwaniom użytkowników dobrnęło do ściany, którą jak przyznaje jednocześnie spółka jest - przestarzała technologia w jakiej przed kilkoma laty zostało napisane Gadu-Gadu.

Stąd ostatni pomysł na udostępnienie obok bezpłatnej wersji komunikatora GG Standard, wersji płatnej GG Premium oraz oddanie 10% udziałów w spółce w formie crowdfundingu udziałowego, co ma pozwolić na przepisanie komunikatora od zera.

Za zebrane środki zamierzamy przepisać cały Komunikator w najnowszych technologiach i każdej wersji GG (na desktop, mobilnych oraz przeglądarkowej) nadać nowoczesny wygląd i nowe funkcjonalności, kładąc przy tym szczególny nacisk na bezpieczeństwo, w tym szyfrowanie end-to-end.

Miesięczny koszt GG Premium jest niewiele wyższy niż wcześniejsza opcja bez reklam (3,50 zł) i wynosi 4,90 zł. Można też wykupić wersję półroczną za 24,50 zł lub roczną za 44,10 zł - to okolice miesięcznych kosztów za subskrypcję w serwisach streamingowych. W ramach GG Premium, kupujący bedą mogli korzystać z:

GG bez reklam na każdym urządzeniu

opcji dodania 100 zdjęć w galerii

dostępu do wgranych plików przez 365 dni

nielimitowanych wiadomości i zaproszeń wysłanych do nieznajomych z Ruletki

nielimitowanych wiadomości i zaproszeń wysłanych do osób z katalogu publicznego

wyświetlania swojego profilu w czołówce katalogu publicznego

Każda osoba czy firma, która zdecyduje się na wykupienie „GG Premium”, okaże w ten sposób również swoją szczególną troskę w rozwój kultowego polskiego komunikatora. Jesteśmy pełni nadziei, że razem uda nam się przywrócić Gadu-Gadu jego dawną popularność.

Osobiście przemawia do mnie obietnica przebudowania GG od zera i dodanie do niego szyfrowania end-to-end. Jeśli to się uda, być może rzeczywiście będziemy mogli mówić przynajmniej o szansie na powrót do dawnej popularności.

Tymczasem zakupiłem wersję GG Premium, może i powodowany sentymentem do tego komunikatora, na którym zaczynałem swoją przygodę z komunikacją w sieci kilkanaście lat temu, ale też z nadzieją, że plany co do jego rozwoju uda się zrealizować. Jeśli również chcecie wesprzeć te starania, konto GG Premium można wykupić bezpośrednio z poziomu strony głównej GG (jest płatność przez PayU, ja zapłaciłem dzięki temu BLIKIEM).

Co jeszcze ważne, użytkownicy którzy wykupili wcześniej opcję bez reklam, będą mogli automatycznie skorzystać z GG Premium do końca bieżącego okresu, na który wykupili tę usługę.