Frost Punk rozwala system na Kickstarterze! Próg przekroczony o ponad 1000%

A na co ta cała kasa? Na grę planszową o nazwie Frostpunk: The Board Game, która jest oparta na strategii czasu rzeczywistego o takim samym tytule. Dla niezorientowanych, Frostpunk to bardzo popularny RTS z elementami surwiwalu stworzona przez polskie studio 11 bit Studios. Gra przedstawia alternatywny, dziewiętnastowieczny świat w którym ludzkości grozi zagłada. Co jest zagrożeniem? Ponowna epoka lodowcowa, która zmusiła wszystkich do walki o przetrwanie w ekstremalnie trudnych warunkach. Wszystko to okraszone steampunkowym klimatem, wyzwaniami związanymi z rosnącą populacją i ciągłą walką o życie.

Frostpunk: The Board Game

Planszówka pozwoli wcielić się graczom w doradców ds. Społecznych, Zdrowia, Generatorów i Zasobów w kolonii założonej wokół generatora ciepła. W ramach jednej planszy może grać do czterech osób, a każda plansza to jedna osada. To co mi się podoba w całym koncepcie to fakt, że grę można rozszerzyć za pomocą aplikacji mobilnej.