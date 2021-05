74 nowe gry dostają FPS Boost na konsoli Xbox Series X/S

FPS Boost to jedna z nowych opcji dla konsol Xbox Series X/S, która wyjątkowo cieszy i pokazuje, że Microsoftowi zależy na możliwie jak najdłuższym wspieraniu gier z poprzednich generacji konsol tak bardzo, jak tylko się da. Firma stale rozszerza bibliotekę tytułów z takimi udoskonaleniami — kilkanaście dni temu o dodatkowych produkcjach pisał Krzysztof, a teraz Microsoft ogłasza dodanie 74 nowych gier do stale rozwijanej listy. I na tę chwilę wygląda ona już naprawdę fajnie — tym bardziej, że znalazło się na niej wiele uwielbianych przez graczy produkcji. W tym, między innymi, seria Assassin’s Creed, Far Cry, LEGO czy Yakuza 6.