Microsoft ogłasza nową funkcję dla konsol Xbox. Czym jest FPS Boost?

FPS Boost — gry z poprzednich generacji dostaną zastrzyk nowej energii na konsolach Xbox Series X/S

Wsteczna kompatybilność w konsolach Xbox od dawna jest oczkiem w głowie Microsoftu. Firma stale pracuje nie tylko nad umożliwieniem dostępu do starych gier użytkownikom ich konsol, ale także jak najlepszym ich działaniem. Najświeższym projektem firmy w tym zakresie jest FPS Boost, który pozwoli usprawnić to, jak wydane wcześniej gry będą działać na najnowszych konsolach firmy. Tak, chodzi nie tylko o płynność i brak irytujących „spadków” podczas zabawy, ale także większą niż pierwotnie liczbę klatek na sekundę. A te w przypadku gier akcji często pozostają kluczowe. Na starcie takie usprawnienia otrzymamy w kilku grach (z których prawie wszystkie dostępne są w ramach abonamentu Xbox Game Pass) — ale jak twierdzą przedstawiciele Microsoftu, ich wybór nie jest przypadkowy. Przy FPS Boost dla każdej z nich współpracowano z ich twórcami, dbając o balans w którym gracz otrzyma możliwie najlepsze doświadczenie, a wizja twórców zostanie nienaruszona.

FPS Boost dla konsol Xbox Series X/S – lista gier

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

I tak oto Far Cry 4 bez problemu uruchomimy w 60 klatkach na sekundę, zaś New Super Lucky’s Tale — 120. Watch Dogs 2 także zacznie się ruszać dużo lepiej, dzięki 60 klatkom. Jeżeli jednak uznacie, że ta funkcja psuje Wam zabawę i wolelibyście zagrać w „tradycyjną” wersję — to FPS Boost możecie bez problemu wyłączyć. To rzecz całkowicie opcjonalna. Digital Foundry przygotowało już materiały porównawcze, na których pokazują dokładnie co się zmienia: