Co zrobić z państwowymi ugorami? Stawiać fotowoltaikę! Teraz to będzie prostsze

W 2020 roku przyrost mocy z Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce był większy o 70% w porównaniu z przyrostem w roku 2019. Jeśli chodzi o samą fotowoltaikę, moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki wyniosła 4973,1 MW, co było wzrostem aż o 119,8% w porównaniu do 2020 roku.

O niezależności energetycznej mówi się zwłaszcza teraz, a fotowoltaika mogłaby być jej jednym z podstawowych ogniw. Jednak trzeba pamiętać, że tak intensywny jej rozwój generuje też ograniczenia, między innymi w powierzchni dachów, na których można ją zainstalować. Do tej pory zapominano jednak o niezagospodarowanych terenach, które leżą dosłownie ugorem.

W ich posiadaniu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który po przeprowadzeniu analizy gruntów o niskiej przydatności rolniczej - klas IV-VI oraz N, określił ich powierzchnię na ok. 31,4 tys. ha. Z tego aktualnie jest ok. 1,5 tys. ha terenów niezagospodarowanych oraz ok. 29,9 tys. ha znajdujących się w dzierżawie, po której zakończeniu można by je ponownie zagospodarować, właśnie na fotowoltaikę.

Problemem w tym jednak były obowiązujące przepisy, które nie pozwalały KOWR na ich wydzierżawienie spółkom kapitałowym prowadzącym działalność w zakresie produkcji energii odnawialnej w trybie bezprzetargowym, co znacznie wydłużałoby ten proces.

Rozwiązaniem tego problemu ma być Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, który pojawił się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a który to wprowadza już taką możliwość i ma wejść w życie już w drugim kwartale tego roku.

Według wstępnych szacunków, od wprowadzenia nowych przepisów do końca 2023 roku wpływy KOWR z dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne mogą zamknąć się w kwocie prawie 900 mln zł.

Źródło: WysokieNapiecie.pl

Stock Image from Depositphotos.