Praca z dokumentami przez wiele osób jednocześnie

Google Docs to niewątpliwie doskonałe narzędzie do kolaboracji, które pozwala pracować jednocześnie nad jednym dokumentem przez wiele osób. Microsoft ze swoim pakietem biurowym Office do tej pory na to nie pozwalał, pomimo sporej już integracji z chmurą OneDrive. Fluid Framework całkowicie to jednak zmieni, a pod pewnymi aspektami może wynieść produkt giganta z Redmond nad to co oferuje Google. Nowe rozwiązanie ma wkrótce trafić do webowej usługi Outlook.com oraz na Office.com, a pozwoli nie tylko wspólnie tworzyć dokumenty, ale też łatwo umieszczać w nich części (tzw. bloki) z innych dokumentów, np. tabelki czy wykresy z Excela, fragmenty prezentacji czy całą gamę innych elementów. Zobaczcie zresztą sami na poniższą zapowiedź.

Rozwiązanie Microsoftu wychodzi jednak znacznie dalej poza wspólną pracę w ramach jednego dokumentu. Jego różne części mogą być umieszczane w różnych dokumentach lub np. mailach, a zmiany w jednym z nich zostaną automatycznie naniesione na wszystkie pozostałe. Tym samym Fluid Framework stworzy system naczyń połączonych, które mają nieograniczone możliwości. Projekt ten rozwijany jest w Microsofcie mniej więcej od 18 miesięcy i już teraz pracuje nad nim ponad 140 osób. Wszystko powinno jednak przyśpieszyć w kolejnych miesiącach.

Za kilka tygodni kod źródłowy Fluid Framework trafi na GitHuba, gdzie będzie mógł być wykorzystany przez innych programistów do tworzenia ich własnych pomysłów związanych z pracą grupową. Microsoft jest zdania, że udostępnienie rozwiązania szerokiej „publiczności” pozwoli na jego dynamiczny rozwój i wprowadzenie funkcji, o których gigant z Redmond mógłby nawet nie pomyśleć. To pokazuje jak przez ostatnie lata zmieniło się podejście Microsoftu do oprogramowania, i mam wrażenie, że wychodzi do tej spółce na dobre.

Jak działa Fluid Framework?

Jeśli interesuje was jak to wszystko działa, to poniżej znajdziecie 30 minutową, dosyć techniczną prezentację Fluid Framework z dzisiejszej konferencji BUILD.