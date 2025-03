Flagowy smartfon z poważnym błędem. Zawodzi podstawowa funkcja

Smartfony stały się nieodzowną częścią naszego życia -- i zastąpiły cały szereg innych produktów w naszej codzienności. Wielu zastąpiły nie tylko aparaty fotograficzne, ale także kalkulatory, komputery, dyktafony czy zegarki. I choć zegarek z funkcją budzika to opcja która w telefonach komórkowych jest dostępny od zarania dziejów, to właśnie on okazał się problematycznym elementem w smartfonach Google Pixel.

Reklama