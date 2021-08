Fitbit Charge 5. Nowości w opasce sportowej

To, co odróżnia Fitbit Charge 5 od swoich poprzedników to przede wszystkim nowy czujnik pomiaru aktywności elektrodermalnej. EDA poprzednio dostępny był wyłącznie w zegarku Sense. Czujnik pomaga zarządzać stresem oraz oraz wykorzystuje zaawansowaną technologię pomiaru tętna. EDA współpracuje z nową aplikacją EKG dostępną do tej pory wyłącznie na zegarkach Fitbit Sense.

Fitbit Charge 5 to także kolorowy wyświetlacz — również nowość w opaskach sportowych producenta. Ekran AMOLED umożliwia ustawienie trybu Always On Display wyświetlającego najważniejsze informacje non-stop. Do tego 20 kolorowych tarcz, szybkie płatności zbliżeniowe, powiadomienia ze smartfona i szybkie odpowiedzi (tylko na Androidzie) i szybkie parowanie z telefonami na tym systemie dzięki wykorzystaniu Google Fast Pair.

Opaska jest o 10% cieńsza niż poprzedniczka, na jednym ładowaniu ma oferować do 7 dni normalnej pracy, (włączonym GPS: pięć). Warto mieć jednak na uwadze, że Always On Display ogranicza długość pracy Fitbit Charge 5 — producent nie podaje o ile konkretnie. Nie zabrakło też obecnych w poprzednich modelach czujników. Śledzenie częstości oddechów, zmiany temperatury skóry i poziomu SpO2 w perspektywie czasu, monitorowanie pulsu (w tym wysyłanie powiadomienia o wysokim i niskim tętnie). Do tego ocena snu, pomiar faz snu oraz inteligentny budzik.

Codzienna gotowość. Nowy wskaźnik w produktach Fitbit

Nowością dla obecnie dostępnych opasek na rynku (Fitbit Charge 5, Sense, Versa 3, Luxe i Inspire 2) jest nowy wskaźnik: Codzienna gotowość. Pozwala ona ocenić czy organizm jest gotowy na trening, czy też potrzebuje regeneracji. Każdego ranka pojawiać się będzie wynik obliczany na podstawie aktywności fizycznej, zmienności tętna i jakości snu z dnia poprzedniego. Na tej podstawie danych będzie można przeprowadzić analizy. W razie konieczności, w aplikacji pojawiają się podpowiedzi, jak je poprawić. Sugerowane będą np. nowe cele aktywności i zmiany w godzinach snu.

Fitbit Charge 5. Cena i dostępność w Polsce

Fitbit Charge 5 w sprzedaży dostępny jest w cenie 869 zł w kilku wersjach kolorystycznych. Do wyboru macie opaskę w kolorze Steel Blue, Black Graphite lub Lunar White Gold. Urządzenie można zamówić już dziś w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta i u wybranych sprzedawców. Oficjalna sprzedaż detaliczna rozpocznie się jesienią tego roku. Wraz z opaską otrzymacie 6-miesięczny dostęp do subskrypcji Fitbit Premium. Pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę postępów i parametrów. Daje też dostęp do praktycznych wskazówek, ponad 500 treningów, treści dotyczących mindfulness i odżywania.