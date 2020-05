Motywacja do ćwiczeń? Proszę bardzo – Huawei Watch GT 2e ma to wpisane w DNA

Dbanie o formę w czasach koronawirusa jest utrudnione. Jesteśmy zdecydowanie mniej mobilni i nie mamy dostępu do wielu rozwiązań sprzed pandemii. W takich okolicznościach dość łatwo wypaść z rytmu – opuścimy jeden trening, potem kolejny i zanim się obejrzymy, będziemy siedzieć w fotelu z paczką chipsów, zapijając napojem gazowanym i zbierając kolejne zbędne kilogramy.

Rozwiązaniem tego problemu może być technologia. Inteligentne zegarki i opaski są obecne na rynku od lat. Nigdy jednak nie oferowały tak wiele za tak niewygórowane pieniądze. Debiutujący kilka tygodni temu w Polsce Huawei Watch GT 2e jest dostępny w sprzedaży w cenie 699 złotych i, jak się szybko przekonamy, zmotywuje nas do treningów szybciej niż para butów sportowych postawionych tuż przy łóżku przed zaśnięciem.

Po co mi smartwatch?

Jeżeli do tej pory zadawaliście sobie to pytanie, z pewnością nie wiecie o ogromnych możliwościach takiego urządzenia. Wszyscy wiemy, że inteligentne zegarki potrafią monitorować naszą aktywność, liczyć kroki itp. Prawda jest jednak taka, że te dane często niewiele nam mówią i są niepraktyczne. Dlatego Huawei Watch GT 2e podchodzi do tematu nieco inaczej.

W zegarku zaimplementowano kilka autorskich technologii służących do gromadzenia informacji o użytkowniku. TruSeen 3.5 przez całą dobę monitoruje nasze tętno. Dane są poddawane stałej analizie i zegarek informuje, kiedy rozpozna, że nasz puls jest nierównomierny, zbyt niski lub za wysoki. Ma to podwójne zastosowanie – w trakcie aktywności fizycznej, ale też na co dzień. Jeżeli coś jest nie tak z rytmem naszego serca, zegarek szybko to dostrzeże. Tu oczywiście należy podkreślić, że żaden gadżet elektroniczny nie zastąpi diagnozy prawdziwego lekarza.