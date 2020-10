Grzegorz Ułan: Jaki był odzew dotychczasowych pracowników na ten zapis? Bo rozumiem, że ich też obowiązuje?

Mirek Burnejko: Nie spotkałem się z negatywną opinią. Robimy mega ciekawe rzeczy i ciężko jest się oderwać niektórym osobom od pracy. Wiem jednak, że bez oderwania od pracy kreatywność powoli spada i tym samym jakość pracy. Zaczynają pojawiać się błędy.

Zapis robi robotę.

Grzegorz Ułan: Korzystają z tego zapisu? W sensie, przestali pracować na urlopach?

Mirek Burnejko: TAK. Np. ostatnio nasz Platform Manager był na 5-dniowym urlopie. I jak mówił kusiło go, aby zobaczyć maile, zobaczyć czy wszystko dobrze działa. Wiedział jednak, że a) nasza firma jest tak zaprojektowana, aby mogła działać bez niego b) jak zajrzy do systemu to straci bonusy. Odpoczął i wrócił do pracy z nowymi pomysłami.

Grzegorz Ułan: Jakie to są narzędzia, z których brak korzystania premiujecie tym dodatkiem do pensji? Jak to sprawdzacie?

Mirek Burnejko: Wszystkie nasze narzędzia są w chmurze. Cały zespół pracuje lub ma możliwość pracy zdalnej. Narzędzia w chmurze logują, gdy ktoś pracuje. Jesteśmy jedną z tych firm, która nie patrzy kto ile pracuje w danych narzędziach, ale czy ktoś się loguje na urlopie.

Grzegorz Ułan: Macie jeszcze jakieś inne, równie nietypowe benefity dla swoich pracowników lub planujecie wprowadzić?

Mirek Burnejko: Jest tego sporo. Wchodzimy teraz mocno w technologię i rekrutujemy inżynierów, którzy zarabiają bardzo dużo. Poszukujemy specjalistów od Data Science, ML, AI. Aby ich przyciągnąć, potrzebujemy nowych sposobów ulepszania tego, co możemy zrobić. Plus, zawsze to jest inwestycja.

Z rzeczy, które już robimy, to brak godzin pracy, nieograniczona ilość urlopu, opieka medyczna i bonus zdrowotny.

Tu się chwilę zatrzymamy, bo to było mega odkrycie. Gdy dodaliśmy 400 PLN (testowo) do wykorzystania tylko na zdrowie, nagle ludzie zaczęli zatrudniać personalnych trenerów, kupować np. gadżety do mierzenia jakości snu. Jak się okazało, gdy dodamy te 400 PLN do wynagrodzenia, to ludzie wolą to wydać np. na ratę kredytu. Zdrowie jednak nie czeka i chcę mieć osoby, które z dnia na dzień są zdrowsze. Ta mała cegiełka robi robotę.

Od 2021 dodajemy też udział pracowników w zysku firmy (tych, co pracują minimum 1 rok), planujemy zwiększać też część budżetów, o których była mowa powyżej.

Miej na uwadze, że nie robiłbym tego, jakbym nie widział korzyści w jakości pracy i zaangażowania pracowników w naszą misję.

Grzegorz Ułan: Nic tylko składać podanie o pracę :) Z wpisu na Linkedin wynika, że rekrutujecie aktualnie, na jakie stanowiska i ile osób poszukujecie?

Mirek Burnejko: Miło mi. W tym roku planujemy zatrudnić jeszcze z 10 osób, a następny rok jest zagadką. Jak wszystko pójdzie z planem, to dojdziemy pewnie do 100 – 150 osób. Jak nie, to nasz zespół będzie dużo mniejszy. Dużo planujemy, ale jesteśmy pokorni i wiemy, że rynek może zrobić psikusa (patrz rok 2020).

Grzegorz Ułan: Czy ten zapis w ofertach, zwiększył zainteresowanie się potencjalnych pracowników pracą u Was?

Mirek Burnejko: Oj tak. Dodatkowo to jest tylko mała część układanki. Nasze wartości i nasza misja też przyciąga osoby, które nawet nie wiedzą o tych bonusach. Rekomenduję wszystkim pracownikom zainwestować w odpoczynek i zdrowie pracowników, a efekty przyjdą szybciej, niż nam się wydaje.

Grzegorz Ułan: Rozumiem i dziękuję za rozmowę.