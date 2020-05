Koniec ze spamem. Nowa usługa Firefoxa pozwoli w kilka sekund stworzyć alias dla adresu e-mail!

Mozilla stale rozwija portfolio swoich produktów, regularnie starając się, by ich oferta była jak najbardziej kompleksowa z punktu widzenia użytkowników. Prawdą jest, że w ofercie zaczyna się robić mały śmietnik — co rusz dochodzą kolejne produkty, dostępnych jest kilka wariantów przeglądarek, nie jest trudno się w tym wszystkim pogubić. Ale żeby było jeszcze trudniej, firma przedstawia nową usługę: Firefox Private Relay. To usługa, która będzie oferowała tworzenie aliasów dla adresów e-mail użytkownika, by uchronić go przed spamem przy rejestracji w miejscach, do których nie ma on… pełnego zaufania?

Firefox Private Relay – nowa usługa Mozilli, która pozwoli odciąć się od tymczasowych maili

Dotychczas użytkownicy chcący uniknąć spamu sięgali po usługi typu 10minutemail, albo po prostu zakładali jeden śmieciowy adres e-mail, którym rejestrowali się w miejscach nie budzących ich zaufania. Firefox Private Relay ma pozwolić oszczędzić nieco czasu — jako dodatek do przeglądarki Firefox, pozwoli wygenerować unikalny adres e-mail będący aliasem dla naszego, faktycznie istniejącego, konta. Tym wygenerowanym za pośrednictwem usługi adresem może się zapisywać w nowych miejscach, dopisywać do newsletterów czy rejestrować konta. A wszystkie wiadomości wysłane nań — trafią na nasz główny adres. Kiedy zaczniemy być zalewani spamem — czy po prostu niechcianymi wiadomościami — wystarczy kilka kliknięć, by zdezaktywować (lub w ogóle skasować) taki adres.

Niby nie jest to nic nowego, ale teraz wszystko będzie na wyciągnięcie ręki — spięte z przeglądarką, a wszystkie informacje będą na wyciągnięcie ręki. Łatwe zarządzenie może okazać się strzałem w dziesiątkę. Minus? No musicie korzystać z Firefoxa, który stale się rozwija, ale co rusz słyszę od użytkowników o kolejnych „ale”…

