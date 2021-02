Dla tej funkcji warto zmienić przeglądarkę na Firefox

Kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych powracają jak bumerang. Dla użytkowników internetu rozporządzenie takie jak RODO zmieniło niewiele, bądź nic – po tym jak dana witryna 55 raz zapyta nas o to, komu pozwalamy przetwarzać nasze dane z wszystkimi suwakami ustawionymi domyślnie na „ON” zazwyczaj nie chce nam się wszystkiego mozolnie odklikiwać. Efekt, podobnie jak w przypadku informacji o ciasteczkach jest taki, że fatalna implementacja rozporządzenia (i brak kontroli nad tą implementacją) kompletnie wypaczył jego sens i użytkownicy w dalszym ciągu mają nikłe, bądź żadne pojęcie o tym, kto korzysta z ich danych i z kim się nimi wymienia. Firefox robi jednak krok by poprawić tę sytuację.

Firefox 86 wdraża Total Cookie Protection

Do tej pory wszystkie pliki cookie były zapisywane we wspólnym miejscu, dzięki czemu każda strona internetowa wiedziała o nas wszystko – jakie strony internetowe przeglądaliśmy, jakich produktów poszukiwaliśmy w sklepach etc. Wpływało to nie tylko na reklamy, ale też np. na promocje w sklepach, w których te są ustalane przez boty. Dość powiedzieć, że wszechobecne ciasteczka to jeden z najwygodniejszych sposobów śledzenia naszej aktywności.