Finansują reaktory kosmiczne, broń hipersoniczną. Teraz szukają... zegarków

DARPA to jedna z najciekawszych wojskowych agencji zajmujących się technologiami. Spora część z najbardziej ambitnych i kosmicznych (dosłownie i w przenośni) projektów trafia właśnie w ich ręce. Jeśli poszukują zegarków, wiadomo, że nie będą to zwykłe konstrukcje.

DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency, czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności to instytucja, której projekty często przypominają tematykę filmów science-fiction. Jednak o tym, że trzeba ich traktować bardzo poważnie, niech świadczy choćby to, że czytacie dziś ten artykuł. ARPANET, sieć będąca protoplastą internetu powstał właśnie tam (tylko wtedy nie było jeszcze literki D na początku nazwy agencji).

Zegarek czasów gwiezdnych wojen

Przejdźmy jednak do zegarków. DARPA, swoim zwyczajem, wydała ogłoszenie dla amerykańskiego przemysłu, w którym ogłosiła, że poszukuje rozwiązań dla budowy ultramałych zegarów o bardzo niskim poborze mocy. Niby nic wielkiego, jednak dalsza część wymagań znacznie te poszukiwania skomplikuje. Zegary mają utrzymywać dokładność liczoną w mikrosekundach w okresie przynajmniej tygodnia. Muszą to potrafić zrobić w trudnych warunkach termicznych, zakres ich pracy został określony od -40 do 85°C i nie mogą ich zdestabilizować nawet gwałtowne zmiany.

Zegary tego typu mają mieć zastosowanie w taktycznym sprzęcie wojskowym służącym do nawigacji, pozycjonowania celów czy synchronizacji czasu i ograniczyć jego podatność na ewentualny zanik sygnału GPS. Ten może nastąpić z różnych przyczyn, przeciwnik może na przykład próbować zagłuszyć sygnał satelitarny środkami WRE (walki elektronicznej). Nie można też wykluczyć, że znajdą się szaleńcy chcący zaatakować kinetycznie satelity nawigacyjne. Kilka państw pokazało, że posiada takie możliwości, a wszyscy znamy przynajmniej jedno, które można podejrzewać, że nie cofnęłoby się przed takim wariactwem.

Pokonać pięty achillesowe

Dzisiejsze zegary spełniające założenie dokładności „wysypują” się na większości wspomnianych warunków. Najdokładniejsze nie są ani energooszczędne, ani małe, a wszystkim większe wahania temperatur mogą zupełnie zdestabilizować pracę. Agencja nie narzuca firmom możliwych do zastosowania technologii, wśród propozycji są rozwiązania mechaniczne, molekularne, DARPA liczy też na inwencję twórców w innych kierunkach.

Program będzie przebiegał w kilku etapach, z których pierwszym będzie oczywiście zebranie propozycji od firm. Następnie badane i dopracowywane będą rozwiązania umożliwiające redukcję wpływu temperatur na dokładność pomiarów. Potem DARPA sprawdzi żywotność poszczególnych rozwiązań, a na ostatnim z etapów zbuduje pięć prototypowych zegarów.

Jeśli udałoby się stworzyć niewielkie urządzenia tego typu, armia amerykańska mogłaby zabezpieczyć działanie sporej części ze swoich nowoczesnych systemów na wypadek udanego ataku na sieci satelitarne. Wiadomo nie od dziś, że część wojskowy obawia się kosmicznego „Pearl Harbour”, które mogłoby zdestabilizować coraz bardzie zsieciowane i elektroniczne US Army.

Wydaj mi się, że takie urządzenia byłyby tylko początkiem rewolucji. Mogę sobie wyobrazić stworzenie mobilnych, ale z konieczności znacznie większych, znacznie dokładniejszych zegarów, np. umiejscowionych w niektórych wozach dowodzenia lub łączności, które w razie wystąpienia takich problemów, co jakiś okres korygowałyby wskazania zegarów taktycznych. Taki rozproszony system naziemny powinien zapewnić niezły backup, do czasu odbudowania zdolności satelitarnych (nad szybkimi metodami tego ostatniego DARPA także pracuje).

Warto na koniec wspomnieć, dlaczego projekt zegarów nazwano H6. Jest to nawiązanie i uhonorowanie brytyjskiego wynalazcy Johna Harrisona, który stworzył pięć chronometrów morskich, które nazwał według klucza od H1 do H5. H5 było urządzeniem, które zrewolucjonizowało nawigację morską, dzięki jego dokładności nawigatorzy byli w końcu w stanie określić położenie na długości geograficznej.

Zdjęcia: wikipedia.com