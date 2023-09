Final Fantasy VII Rebirth wygląda fantastycznie! Mamy zwiastun, datę premiery i nowe szczegóły

Wczorajsze State of Play nie zachwycało, ale na prezentacji pokazano kolejne szczegóły związane z Final Fantasy VII Rebirth. Druga część "remake'u" otworzy przed graczami duży, zróżnicowany, otwarty świat. Na co tym razem mogą liczyć gracze?

Final Fantasy VII Remake to całkowicie nowa gra, bazująca jedynie na bohaterach, opowieści i świecie znanym z oryginału. Już sama informacja o tym, że produkcja została podzielona na trzy epizody oznacza, że będzie dłuższa. Tak mniej więcej trzykrotnie dłuższa, bo każda z części oferować ma tak długi tytuł jak oryginał.

- tak o pierwszej części nowej trylogii Final Fantasy VII pisał na łamach Antyweb Paweł Winiarski. Tytuł zaskakujący i równocześnie kontrowersyjny. Powrót po ponad dwudziestu latach do znanych bohaterów i ich przygód dla niektórych był spełnieniem marzeń, dla innych najgorszym doświadczeniem. A przypomnę - to dopiero pierwsza część, która tylko podkręcił apetyt fanów oryginału z 1997 r. Teraz, niemal cztery lata po premierze Final Fantasy VII Remake wiemy, kiedy jego kolejna część trafi do graczy!

Final Fantasy VII. Drugi tytuł nowej trylogii coraz bliżej

Final Fantasy VII Rebirth otworzy przed graczami otwarty świat oferujący ok. 100 godzin rozgrywki - to znacznie więcej niż Remake, który na konsolach PlayStation zadebiutował w 2020 r. Choć patrząc na wyniki z HowLongToBeat, Remake oferował ok. 80 godzin zabawy - tak sama fabuła starczała na ok. 30 godzin gry. Poznamy dalsze losy całej paczki bohaterów, która uciekła z miasta Midgar, poznamy nowych towarzyszy, którzy dołączą do drużyny i będą pomagać w walce z masą zróżnicowanych przeciwników. Powrócą znane i lubiane postaci, których gracze mieli szansę poznać w oryginalne, ale nie zabraknie też nowości - które z pewnością wzbudzą jeszcze więcej kontrowersji, niż zmiany wprowadzone w Final Fantasy VII Remake.

Twórcy zapewniają, że gracze powrócą do znanych lokalizacji z oryginału, ale nie zabraknie kilku zmian w prowadzeniu fabuły. Najważniejszą zmianą ma być ta, związana z kolejnością odwiedzania kolejnych miejsc - to ma się różnić w porównaniu z Final Fantasy VII. Przykładowo - gracze nie będą mieli możliwości odwiedzenia Wutai Village - miejsca, z którego pochodzi Yuffie i które jest ważne dla historii gry. Przedstawiciele Square Enix zapewniają jednak, że nie zabraknie znanych motywów z oryginałów. Tetsuya Nomura zdradził też, że przygodę w Final Fantasy VII Rebirth zakończymy w Forgotten Capital - fani wiedzą doskonale co tam się wydarzyło.

Final Fantasy VII Rebirth z datą premiery. Co wiemy o grze?

Final Fantasy VII Rebirth tworzony jest z większym rozmachem i oferować będzie graczom aktywności poboczne, które zatrzymają ich w tym świecie na dłużej. Niewątpliwie najwięcej czasu poświęcimy na poznawanie wszystkich sekretów miasta/parku rozrywki Gold Saucer. Gracze będą mogli wziąć udział w szeregu mini gier - od wyścigów Chocobosów, poprzez boks, po wyścigi na motorach. Nie zabraknie jednak niespodzianek. Jakich? Tego twórcy nie zdradzają.

Potwierdzili natomiast fakt, że choć mamy do czynienia z bezpośrednią kontynuacją Final Fantasy VII Remake, gracze nie bedą w stanie przenieść swojego pliku zapisu do nowej gry - a więc cały postęp, poziomy, bronie i przedmioty. Na pocieszenie, posiadacze "save'a" z "pierwszej" części otrzymają jakieś bonusy na start. Co to będzie?

Wszystkiego dowiemy się już 29 lutego 2024 r. To właśnie tego dnia Final Fantasy VII Rebirth zadebiutuje na konsoli PlayStation 5. A co z innymi platformami? Na ten moment nie wiadomo, czy i kiedy kolejna odsłona cyklu trafi na konsole Xbox i komputery PC. Z materiałów prasowych wynika, że PlayStation ma ten tytuł na wyłączność przez 3 miesiące. Po tym czasie gra może trafić do innych graczy - i zapewne pojawi się na PC. Tak jak to miało miejsce w przypadki Final Fantasy VII Remake (i dodatku fabularnego w ramach Final Fantasy Vii Remake Intergrade, w którym śledzimy losy Yuffie). Więcej szczegółów poznamy w przyszłości.