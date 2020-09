Czy 4K to już standard? Nie wyobrażam sobie nowości w niższej rozdzielczości

Jeśli szukacie nowości i klasyków filmowych do wypożyczenia lub zakupu online, to do wyboru macie trzy platformy: iTunes (Apple TV), CHILI oraz Rakuten TV. Każda z nich posiada filmy w 4K (także ze wsparciem HDR/Dolby Vision i Dolby Atmos w przypadku iTunes i Rakuten TV), ale nie są to wszystkie tytuły w ofercie, więc zalecane jest doczytanie specyfikacji konkretnego filmu. Warto dodać, że seriale, filmy i dokumenty na Apple TV+ (abonament od Apple) są dostępne w 4K.

Jakie wymagania musi spełnić łącze i komputer

Większość platform podaje, że do oglądania treści w 4K wymagane jest łącze o minimalnej prędkości od 20 do 25 megabitów. W przypadku mniej wydajnego połączenia mogą pojawić się przestoje w odtwarzaniu materiału, by wideo zostało zbuforowane. Bardzo prawdopodobny jest też spadek rozdzielczości/jakości obrazu, by utrzymać płynność odtwarzania wideo. Wszystko przez to, ile zajmuje film w 4K, który nawet poddany kompresji to plik wielkości kilku gigabajtów.