Filmy 3D – krótka historia rewolucji, która nigdy nie nadeszła

Filmy 3D w domowych warunkach upadły z wielu różnych względów

Powody braku sukcesu filmów 3D w domowych warunkach są dość prozaiczne. Widzów odstraszały przede wszystkim ceny niezbędnego do odtworzenia materiałów 3D sprzętu, a także koszta ponoszone przy zakupach filmów. Być może, gdyby były one dystrybuowane w bardziej przystępny sposób, na przykład online w ramach abonamentu, nie byłoby to tak odczuwalne, ale pojedyncze tytuły potrafiły kosztować około 100 zł, a telewizory i odtwarzacze wspierające 3D były wyraźnie droższe od zwykłych modeli. Technologia 3D nie generowała tak dużych wrażeń, na jakie liczyli widzowie, a dodatkowo nie brakowało relacji o problemach na gruncie zdrowotnym, głównie związanym oczywiście ze wzrokiem.

Filmy 3D mogły zagościć na smartfonach?

Technologia 3D miała także swój epizod na rynku mobilnym, gdy HTC i LG prezentowały swoje smartfony wspierające trójwymiarowe obrazy. HTC EVO 3D oraz LG Optimus 3D mogły wykonywać zdjęcia i filmy 3D, które później wyświetlane były na specjalnych ekranach. I tym razem jednak zabrakło klientów, którzy byliby na tyle przekonani do dodatkowego rozwiązania, by dopłacać za takie funkcje w telefonie. Dość szybko smartfony taniały i były wycofywane ze sprzedaży oraz produkcji.

Co zaważyło na ostatecznej klęsce filmów w 3D

Spore inwestycje i niewielkie zwroty (dochody) – to konsumenci zadecydowali o wielokrotnych porażkach technologii 3D, którą producenci sprzętu i twórcy filmów starali się wprowadzić na rynek kinowy, mobilny oraz domowej rozrywki. Widzowie czy gracze nie byli na tyle przekonani do przewagi produkcji 3D nad zwykłe obrazy, by dać się skusić na dodatkowe wydatki. Wina leżała często po stronie twórców treści, które nie prezentowały nawet pełni możliwości danej technologii. W ten sposób koło się zamykało.

Rynek nie znosi próżni. 4K to o wiele bezpieczniejsza moda

Bez postępu żaden rynek nie będzie w stanie na siebie zarabiać, dlatego po fiasku jakim okazały się filmy 3D w domowych warunkach, dość szybko przygotowano nowe rozwiązanie pozwalające rozwinąć skrzydła producentom oraz twórcom treści. Mowa o wspomnianym już 4K, które oferuje czterokrotnie wyższą rozdzielczość od klasycznego Full HD 1080p i jest dziś szeroko dostępne w usługach VOD oraz na nośnikach fizycznych Ultra HD Blu-ray. Telewizory 4K już od zeszłego roku stanowią ponad połowę sprzedawanych modeli na rynku.