Samsung i Phillips dodadzą do swoich telewizorów tryb Filmmaker Mode

Samsung i Phillips dołączają do Panasonica, LG i Vizio. Telewizory tychże marek będą wyposażane w Filmmaker Mode. Jest to efekt inicjatywy producentów telewizorów i UDH Alliance. Od jakiegoś czasu wielu filmowców i aktorów namawiało wszystkich wokół, aby widzowie oglądali filmy zgodnie z wizją reżysera, a nie podbijaczami efektów z telewizorów. Filmmaker Mode ma wyłączać całkowicie upłynnianie obrazu jak również zachowywać oryginalną przestrzeń barw, klatkaż oraz proporcję obrazu.

Filmmaker Mode w telewizorach Samsung i Phillips

Filmmaker Mode jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą czerpać z oglądania filmów coś więcej. Tryb zapewnia bardziej kinowe wrażenia. Wygładzanie ruchu jest krytykowane przez wielu przedstawicieli branży filmowej. O ile może się to sprawdzać w trakcie oglądania na przykład sportu, tak w przypadku kina sprawa ma się nieco inaczej. Upłynnianie ruchy nazywane jest efektem opery mydlanej i jest to zdecydowanie niepożądane przez coraz to liczniejszą grupę filmowców.

Biorąc pod uwagę jak rzadko przeciętny konsument jakkolwiek ingeruje w ustawienia telewizora, tryb ten jawi się jako bardzo wygodny. Nie będzie wymagał wiele od użytkowników, ale zaoferuje sporo w zamian za włączenie go. Oczywiście statystyczny widz się nim raczej nie zainteresuje i tryb będzie pewnie używany głównie przez zapaleńców, ale jeśli tylko znajdzie się ich odpowiednio dużo, a branża filmowa wciąż będzie lobbować za rozpowszechnianiem go, może wkrótce stanie się standardem i normą, której będzie chciał próbować każdy?

Źródło: Techspot