Evobox Stream to dekoder do telewizji z internetu na miarę 2020 roku

W zestawie z dekoderem otrzymujemy też zasilacz, kabel USB oraz pilot zdalnego sterowania. Jest on stosunkowo duży, przez co wygodnie leży w dłoni. Układ przycisków raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Dolna część to klasyczny blok numeryczny nad którym umieszczono dwupoziomowe przyciski do przełączania kanałów i regulacji głośności. Nad nimi mamy natomiast czterokierunkowy D-pad z przyciskiem ok oraz guziczki służące do sterowania odtwarzaniem. To po części odzwierciedla też same możliwości dekodera, które są stosunkowo spore.

Możliwości i funkcje

Po podłączeniu dekodera musimy przejść prosty kreator konfiguracji, co w głównej mierze sprowadza się do połączenia z siecią WiFi i zalogowania. Jeżeli podłączymy do niego antenę, dekoder wyszuka też wszystkie kanały DVB-T. I to właściwie tyle – można korzystać.