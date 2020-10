„To ludzie są problemem”. Wraca serial, który idealnie pasuje do obecnych czasów

Ale doczekaliśmy się też innego końca i mowa oczywiście o serialu “The Walking Dead”, który zmierza ku finałowym odcinkom. Czy sądzisz, że “Fear The Walking Dead” również może potrwać jeszcze te 5-7 sezonów?

Myślę, że tak. Wszystko zależy od historii. Jestem oczywiście za tym, by pozostać w tym serialu i by on trwał. Jeśli będą pomysły na świetne historie. Być może w przypadku “The Walking Dead” opowiedziano już wszystkie historie, które chciano opowiedzieć. “Fear The Walking Dead” może czekać jeszcze wiele opowieści, a może tylko jedna [w odniesieniu do sezonów]. Ale będę wierzył w to, że showrunnerzy wiedzą, jak opowiedzieć początek i koniec. Tak by serial nie utracił mocy. Jeśli mamy to zakończyć, to odejdźmy z hałasem.

Zawsze twierdziliśmy, że to nie szwendacze są problemem. To ludzie są problemem – Colman Domingo

To naprawdę wyjątkowe okoliczności, w których się znaleźliśmy i bardzo chciałem cię o to zapytać, ponieważ wszyscy oglądaliśmy TWD i FTWD postrzegając to jako historię sci-fi, a obecnie częściowo żyjemy w takich realiach. Zawsze byliśmy zaskoczeni, że postacie w serialu nie były zbyt… rozsądne, lecz teraz całkiem liczna grupa społeczeństwa zachowuje się w ten sam sposób. Jak to jest, być osobą, która żyła w takiej rzeczywistości jeszcze przed wszystkimi innymi?

To naprawdę dziwne. Serial opierał się na założeniu “co jeśli?”. Co jeśli by się to wydarzyło? A teraz znaleźliśmy twarzą w twarz z pytaniem “co jeśli?”. Co jest naprawdę dziwne. Dostrzegam podobieństwa, jak brak zaufania do rządu, brak zaufania do serwowanych informacji i wiadomości. Zawsze twierdziliśmy, że to nie szwendacze są problemem. To ludzie są problemem. I teraz to do nas dociera. Wirus będzie “robił swoje”. To nie on jest problemem. To ludzie nim są. Wszystko, co narasta w ludzkości – nieufność, ukrywanie informacji, walka o władzę i starania utrzymania gospodarki. To wszystko jest takie szalone.

Jemu na pewno będę kibicował. Nowa, tajemnicza postać w postapokaliptycznym świecie – 4. sezon Fear the Walking Dead

Ale to jednocześnie świat, w którym my żyliśmy, który wykreowaliśmy. To było coś, co twórcy i scenarzyści sobie wyobrażali – to ludzie staną się problemem. Nie chodzi o szwendaczy, nie chodzi o chorobę – to ludzie narobią bałaganu. I to jest dokładnie to, co się dzieje. To dokładnie to, co było pokazane i przeanalizowane. Byłem tak jakby mentalnie na to przygotowany, bo żyłem w takim świecie od sześciu sezonów. Ale na pewno nie byłem przygotowany na braki papieru toaletowego…