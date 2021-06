FBI sprzedało “bezpieczne” telefony przestępcom. Aresztowano już ponad 800 osób

Operacja „Trojan Shield” okazała się ogromnym sukcesem

Zamiast próbować dostać się do komercyjnych telefonów przedstawicieli świata przestępczego – wykorzystano zupełnie inny pomysł. Idealny w swojej prostocie i… jak widać — niezwykle skuteczny. Przestępcy poczuli się na tyle pewnie, że wierzyli iż złapali Pana Boga za nogi. No niestety, wszystko to brzmiało jak z bajki i ułatwiało im pracę na tyle, że stracili czujność i… wpadli wprost w zasadzkę zastawioną przez służby. Operacja okazała się ogromnym sukcesem — w ostatnich dniach aresztowano ponad 800 osób, przeszukano więcej niż 700 domów i mieszkań — wszystko to w szesnastu krajach. Co więcej: dzięki śledzeniu rozmów przestępców udało się przejąć ładunki z narkotykami – i mowa tu o ogromnej skali. 8 ton kokainy, 22 tony konopii indyjskich i żywicy konopnej, 2 tony narkotyków syntetycznych, 250 sztuk broni palnej, 55 luksusowych pojazdów i… ponad 48 milionów dolarów w rozmaitych walutach i kryptowalutach.

Jak widać – wcale nie trzeba siłą zmuszać Apple i innych producentów sprzętu i/lub oprogramowania do tworzenia backdoorów by walczyć z przestępczością na całym świecie. To dobra wiadomość dla nas, no i kolejny argument za tym, aby nie zgadzać się na propozycje służb.

