W 2009 roku został powołany do życia zupełnie nowy Spider-Man, który od razu rozkochał w sobie fanów. Do tego stopnia, że kilka lat później pojawił się jako jedna z głównych postaci w doskonałym filmie Spider-Man: Into the Spider-Verse. Teraz wraca za sprawą Amazonu, który się podzielił oficjalnym kadrem.

Fani zapieją z radości. Są pierwsze zdjęcia nowego filmu ze Spider-Manem

To właśnie w Into the Spider-Verse, swojego głosu udzielił Nicolas Cage, który się wcielił w rolę Spider-Noira. Jest to wyjątkowa postać, która porusza się w Nowym Jorku skąpanym w mrocznej atmosferze czarnobiałego obrazu. Dosłownie, nawet w filmie animowanym, jego świat był naprawdę w odcieniach szarości. Teraz dostał swoją szansę w filmie z prawdziwymi aktorami i to właśnie z tego planu zdjęciowego, Amazon podzielił się pierwszym, oficjalnym kadrem.

Film dotrze na platformę Amazon Prime już w przyszłym roku i będzie go można obejrzeć w dwóch wersjach. Pierwszej, która bardziej się wpasowuje w mroczny klimat opowieści – czarno białej. Druga zaś zadowoli każdego, kto nie jest przyzwyczajony lub po prostu nie lubi takiej formy filmów – kolorowej.

Akcja będzie miała miejsce w Nowym Jorku, ale dla odmiany nie współczesnym, ani nawet nie w przyszłości, lecz w 1930 roku. Opowiada historię jedynego superbohatera w mieście, który jest także prywatnym detektywem. Może i potrafi znaleźć złoczyńców, ale na pewno nie szczęście w życiu. W filmie będzie zmuszony stawić czoła mrocznej przeszłości.

Wcześniej fani mieli także okazję ujrzeć kilka kadrów, które ukazywały plan zdjęciowy. Na nich można nacieszyć oczy Nicolasem Cagem w tytułowej roli, lecz bez maski skrywającej jego tożsamość.