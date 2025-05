Amazon zdradził, kiedy znów ujrzymy ulubionych bohaterów. To już 25 lat od premiery!

Od premiery Legalnej Blondynki, mija w przyszłym roku aż dwadzieścia pięć lat. Wydaje się zatem, że to idealna pora, aby powrócić do kultowej serii, która zadebiutowała w kinach w 2001 roku. Szczęśliwie, twórcy nadchodzącego serialu Elle, również tak myślą.

Amazon, na którego platformie pojawi się prequel uwielbianej serii Legalna Bondynka, ogłosił oficjalnie okienko, w którym dojdzie do premiery serialu o tytule Elle. Seria ukaże życie tytułowej Elle Woods, w którą w filmach się wcieliła zdobywczyni Oscara Resse Witherspoon. Serialem może się zainteresować więcej osób niż tylko fani pierwotnych filmów, gdyż czas akcji jest dla wielu równie bliski. Widzowie zostaną zabrani do lat 90 i będą mieli okazję zobaczyć jakie wyzwania życie stawiało bohaterce podczas jej uczęszczania do liceum.

Jak ogłosiła platforma na swoim oficjalnym koncie X (dawniej Twitter), bohaterowie będą czekać na fanów na Prime Video już w lecie nadchodzącego roku. Jako producentka wykonawcza, nad serialem sprawuje także pieczę odtwórczyni tytułowej roli z kultowych filmów. Brała ona także udział w castingach, podczas których szukano aktorki idealnej do tej roli. Podobieństwo dwóch aktorek jest aż oszałamiające. W rolę młodej Elle Woods, wcieli się Lexi Minetree, a także June Diane Raphael jako Eva, mama Elle oraz Tom Everett Scott zagra tatę Elle o imieniu Wyatt.

Na tę chwilę nie jest znane wiele szczegółów, poza tym okienkiem i obsadą najważniejszych ról. Nie jest też powiedziane czy Reese Whiterspoon zagra jakąś specjalną rolę w serialu. Fajni jednak i tak mają powód do nadziei, gdyż kilka lat temu zapowiedziano kolejny film w serii, Legalna Blondynka 3, lecz nigdy nie został on zrealizowany.

