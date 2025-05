Fani seriali oszaleją z radości! Do MCU wraca kolejna uwielbiana postać

Gdy kilka lat temu rozpoczął się proces tworzenia konkurencji Netflixa w wykonaniu Disney'a, nie obyło się bez ofiar. Na szczęście były to tylko te poniesione w serialach, ale i tak fanów na pewno mocno zabolały. Jedna z nich oficjalnie zapowiedziała swój powrót.

Jak podaje serwis Variety, po netflixowym Daredevilu przyszła pora na powrót kolejnej, uwielbianej postaci. Aktorka Krysten Ritter, znów wcieli się w rolę supersilnej prywatnej detektyw–superbohaterki. Jessica Jones została zapowiedziana w Nowym Jorku, gdzie w trakcie prezentacji Disney'a, wspólnie z Charliem Coxem (Daredevil: Odrodzenie) aktorka wyszła na scenę, aby zapowiedzieć swój powrót.

"Cudownie jest wrócić do Jessici po trzech sezonach i jednym "The Defenders", a teraz się przyłączyć do MCU. Jestem podekscytowana tym, że mogę przywrócić tę kultową postać i bez zdradzania za wiele – Jessicę czeka naprawdę wiele emocji. To będzie niesamowity sezon!", zapowiedziała Krysten Ritter