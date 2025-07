Fani gwiazd zapieją z radości. Netflix otrzyma “kosmiczne” rozszerzenie

Przyzwyczailiśmy się, że streaming to głównie seriale i filmy, ale tym razem czeka nas coś zupełnie innego. Netflix szykuje niespodziankę, która może zaskoczyć nawet największych fanów platformy. Nadchodzi nowy rozdział w historii domowej rozrywki i to dosłownie... Kosmiczny.

Netflix miło zaskoczy fanów kosmosu. Po latach, gdy przyzwyczailiśmy się, że na tej platformie znajdziemy głównie seriale, filmy czy dokumenty, przyszła pora na coś zupełnie innego. Tym razem gigant streamingowy nie sięga po kolejną kasową produkcję czy reality show, a… kosmiczne transmisje na żywo. Już wkrótce na Netflixie będzie można oglądać wydarzenia prosto z orbity, a to wszystko dzięki współpracy z prawdopodobnie najbardziej znaną marką w tej dziedzinie.

Fani gwiazd zapieją z radości. Netflix rozpoczyna ciekawą współpracę

Partnerem w tym przedsięwzięciu jest instytucja, która, chociaż czasami przenika do popkultury, to przede wszystkim kojarzy się z nauką, technologią i wpatrywaniem w gwiazdy – dosłownie. Mowa oczywiście o NASA, która właśnie ogłosiła, że jej oficjalny kanał NASA+ trafi na platformę Netflix. Co to oznacza dla użytkowników Netflixa? Przede wszystkim dostęp do transmisji na żywo z najważniejszych wydarzeń w kosmosie: startów rakiet, spacerów kosmicznych czy codziennego życia na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA (ISS).

Wszystko to bez dodatkowych opłat, w ramach standardowej subskrypcji. NASA podkreśla, że chce docierać do jak najszerszego grona odbiorców i popularyzować naukę, a trudno o lepszy sposób niż wejście na platformę z ponad 700 milionami użytkowników na całym świecie. Oczywiście, jeśli ktoś woli, może dalej korzystać z NASA+ jako osobnej aplikacji lub oglądać transmisje na Prime Video.

Trzeba przyznać, że wizja zerknięcia na spacer kosmiczny podczas przerwy między kolejnymi odcinkami serialu brzmi co najmniej zachęcająco! Dzięki tej współpracy, usługi takie jak Netflix, nie tylko rozbudowują swoją ofertę, ale dają też nam szansę, by poczuć się częścią czegoś naprawdę wielkiego. I to bez wychodzenia z domu.

Źródło: techtimes