Książka łącząca świat My Little Pony i Fallouta napisana na 55 tysiącach tabliczek w Minecraftcie

Minecraft to gra w której w wielu wypadkach nasze możliwości ogranicza jedynie nasza kreatywność. O tym, że w grze, dzięki kooperacji wielu osób można osiągać naprawdę zdumiewające rzeczy pisałem wam już wiele razy. Jednak Minecraft nie przestaje zaskakiwać i co i rusz pojawiają się inicjatywy które są w stanie zaskoczyć nie tylko swoją skalą, ale także – ilością włożonej weń pracy. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o jednej z takich inicjatyw, w której jeden z graczy zdecydował się na jednym z najstarszych anarchistycznych serwerów na świecie… napisać książkę.

Minecraft – jak Fallout: Equestria powstała na 2B2T?

Dla niewtajemniczonych – 2B2T to serwer typu „anarchy”, co oznacza, że nie ma tam żadnych zasad. Możliwe jest używania wszelkiego rodzaju oprogramowania, które gdzie indziej uznane byłoby za cheatowanie, a także – niszczenie tego, co skonstruowali inni gracze. Sprawia to, że mało budowli na 2B2T może pochwalić się bardzo długim życiem. Tym bardziej imponujące jest to, że budowla o której dziś wam opowiem przetrwała nieruszona. O czym mowa? Otóż na 2B2T jeden z graczy o pseudonimie rebane2001 postanowił napisać w grze książkę. Zadziwia jednak forma – rebane2001 nie użył bowiem do tego istniejących w grze książek, a… tabliczek, umieszczonych jedna po drugiej w bardzo długim tunelu.

Dzieło, które wybrał, również jest bardzo ciekawe. Fallout: Equestria to fanficowy crossover pomiędzy serią gier Fallout i… My Little Pony. Żeby było jeszcze ciekawej, nie tylko nie jest to jakieś zwykłe opowiadanie, ale cała książka, na którą składa się 45 rozdziałów, wprowadzenie, prolog, epilog i posłowie. Całość ma ponad 620,000 wyrazów, co oznacza, że jest dłuższa niż Władca Pierścieni i Hobbit razem wzięci (576,459 słów). Przepisanie tego na drewniane tabliczki w grze to nie lada wyzwanie. Na szczęście rebane2001 zastosował sprytny trick i przy wykorzystaniu bota był w stanie zautomatyzować proces pisania. Oczywiście – wcześniej musiał stworzyć odpowiednio duży tunel. Zakładając, że jeden blok w Minecraft ma długość 1 metra, to tunel wydrążony przez gracza ma 55 kilometrów długości i mieście 55 tysięcy tabliczek. Przebiegnięcie całości na maksymalnej szybkości postaci w grze zajmuje ponad 4 godziny.

Stworzenie (i utrzymanie w nienaruszonym stanie) Fallount: Equestria na 2B2T pokazuje, jak ciekawe pomysły mogą mieć gracze. W niedalekiej przyszłości twórca tunelu zapowiada m.in. zmianę terenu dookoła poszczególnych rozdziałów, by lepiej odpowiadał temu, co dzieje się w książce. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany przeczytaniem fanfiku – istnieje polska społeczność skupiona dookoła jego tłumaczenia.