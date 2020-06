Dlatego też z niespotykanym entuzjazmem przyjąłem fakt, że Facebook przed wyborami w Stanach Zjednoczonych wprowadza nową funkcję – pozwoli on na stałe wyłączyć wszystkie reklamy polityczne. Jest to realizacja obietnicy złożonej jeszcze w styczniu – wtedy jeden z dyrektorów, Rob Leathern, zapowiedział, że w ramach poprawy przejrzystości platformy jej użytkownicy będą widzieli mniej politycznych reklam. Możliwość wyłączenia ich całkowicie jest jednak pójściem o jeden krok dalej i nie sposób nie połączyć tego z bieżącą sytuacją serwisu. Nie będzie on kontrolował wypowiedzi polityków i tego, co piszą na portalu, ale z drugiej strony – pozwoli się użytkownikowi kompletnie odciąć od polityki, jeżeli nie chce jej na swoim newsfeedzie. Jak dla mnie – bardzo uczciwy deal.

Facebook w Stanach Zjednoczonych siedzi okrakiem na trzech albo czterech płotach

Patrząc po tym, że Facebookowi wybory w 2016 r. odbiły się potężną, PR’ową czkawką, można by sądzić, że w tym roku będzie się trzymał od nich z daleka. Jak to mawia Radek Kotarski – otóż nic bardziej mylnego. Już teraz bowiem sam Zuckerberg zapowiedział, że będzie chciał pomóc 4 milionom Amerykanów zarejestrować się i uzyskać możliwość głosowania. Liczy on zatem na 50 proc. wzrost aktywności w tym zakresie w stosunku do 2016 r. (wtedy z panelu wyborczego na Facebooku skorzystało 2 mln osób). W swoim oświadczeniu CEO napisał: