Baza Facebooka jest dziurawa jak sito, hakerzy ukradli 267 mln rekordów, w tym numery telefonów

Nigdy nie ukrywałem swojej niechęci do Facebooka — a każda kolejna wpadka platformy tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że mam rację. Te, niestety, zdarzają się w ostatnich latach trochę zbyt często. Właściwie nie pamiętam już kwartału, by portal nie znalazł się po środku jakiejś afery. Wpadka goni wpadkę, a w ramach prezentu świątecznego — jest kolejna. Tym razem jej ofiarą padły dane ponad dwustu sześćdziesięciu siedmiu milionów użytkowników Facebooka.

Specjaliści od bezpieczeństwo: Bob Diachenko z pracownikami Comparitech natknęli się online na bazę danych zawierającą ponad 267 milionów rekordów (dokładnie: 267,140,436). Prawdopodobnie zostały one zdobyte poprzez scraping, albo bezpośrednio przez… nadużycia związane z facebookowym API. Wszystkie te dane trafiły dwa tygodnie temu publicznie na forum — a wśród tamtejszych rekordów poza ID użytkowników znalazły się m.in. numery telefonów, imiona i nazwiska oraz znaczniki czasu. Według Diachenko — wszystkie są prawdziwe, a większość z nich należy do mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Facebook nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w którym powiedziałby ilu użytkowników jest dotkniętych problemem. W rozmowie z Focus News Agency przedstawiciele serwisu powiedzieli, że dane prawdopodobnie zostały podebrane przed poczynionymi przez nich zmianami, a dostępu do numerów telefonu zewnętrzni deweloperzy nie mają od zeszłego roku. Trudno jednak wykluczyć, że w systemie znaleziono jakąś lukę, która pozwoliła na dostęp do danych. No zawsze w grę wchodzi jeszcze scraping, czyli zbieranie przez boty informacji udostępnionych publicznie — co jest, oczywiście, nielegalne w świetle regulaminu serwisu, ale w takim przypadku można powiedzieć że… użytkownicy sami się o to prosili.

Ale nie mam złudzeń, że na kimkolwiek to jeszcze zrobi wrażenie. Prawda?

Źródło