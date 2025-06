Facebook wprowadza rewolucyjną opcję. Nie czekaj, korzystaj już dziś!

Ta innowacyjna zmiana, dostępna póki co na sprzętach Apple, pozwoli na logowanie bez konieczności używania tradycyjnych haseł.

Czym są passkey i jak będą działać na Facebooku?

Passkey to nowoczesna alternatywa dla haseł, która wykorzystuje uwierzytelnianie bezpośrednio na urządzeniu: m.in. Face ID lub Touch ID na iPhone'ach oraz iPadach. Meta ogłosiła, że funkcja ta jest już kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Apple, umożliwiając użytkownikom logowanie się na Facebooku bez wpisywania hasła. Co więcej: w nadchodzących miesiącach Meta planuje wprowadzić ich obsługę również w swoim komunikatorze Messenger. Co ważne: ten sam klucz dostępu skonfigurowany dla Facebooka będzie działał także w Messengerze po tym, jak komunikator doczeka się wsparcia dla wspomnianej opcji.

Na razie klucze dostępu są dostępne wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że logowanie na komputerze wciąż wymagać będzie od nas podania nazwy użytkownika i hasła. Jednak dla użytkowników Apple, którzy cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo, jest to bez wątpienia krok w dobrą stronę.

Klucze dostępu oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne hasła. Działają w oparciu o system dwukluczowy, gdzie klucz przechowywany na urządzeniu musi odpowiadać kluczowi konta. Ponieważ drugi klucz znajduje się lokalnie na urządzeniu, nie ma możliwości kradzieży danych logowania przez niepowołane osoby. Dzięki temu użytkownicy są chronieni przed phishingiem, malwarem i innymi atakami mającymi na celu przejęcie kont online. W świecie, gdzie cyberprzestępczość jest coraz większym zagrożeniem, takie rozwiązanie jest nieocenione.

Na urządzeniach Apple klucze dostępu są bezpiecznie przechowywane w aplikacji Hasła i synchronizowane między wszystkimi urządzeniami użytkownika, co zapewnia wygodę i ciągłość użytkowania.

RIGA, LATVIA - February 24, 2017: Facebook notification bar.

Meta ułatwia przejście na klucze dostępu, oferując prosty proces konfiguracji. Użytkownicy mogą ustawić klucz dostępu, przechodząc do Centrum Kont w menu Ustawienia i wybierając opcję Klucz Dostępu w sekcji Hasło i Bezpieczeństwo. Dodatkowo, przy logowaniu na Facebooka może pojawić się komunikat zachęcający do aktualizacji zabezpieczeń i przejścia na nową opcję logowania. To intuicyjne rozwiązanie, które nawet mniej zaawansowani technologicznie użytkownicy z łatwością opanują i skorzystają z niego z nieskrywaną przyjemnością.

Te zmiany są nieuniknione. Tak wygląda przyszłość logowania

Wprowadzenie passkey przez Meta to kolejny krok w kierunku bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z internetu. Dla wszystkich technologicznych pasjonatów, którzy na co dzień żonglują obowiązkami i korzystają z mediów społecznościowych w biegu, możliwość logowania za pomocą Face ID czy Touch ID to oszczędność czasu i spokój ducha. Choć na razie funkcja ograniczona jest do urządzeń mobilnych Apple, to prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest jej wdrożenie na innych platformach.