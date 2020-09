Rodzi się więc pytanie, czy warto traktować Facebook Watch jako pełnoprawną platformę do oglądania filmów. Na pewno Facebook chciałby, aby tak było. Dlatego też mocno inwestuje w to, by pojawiające się tam treści były jak najatrakcyjniejsze. Dlatego właśnie teledysk Katy Perry miał premierę właśnie tam. Nie zmienia to jednak faktu, że póki co treści w Facebook Watch to głównie krótkie filmiki z kompilacjami czy te pokroju 5 minute crafts. I o ile takie treści potrafią być angażujące (moja narzeczona ogląda je prawie non-stop) o tyle uważam, że Facebook Watch nie ma tylu narzędzi co YouTube, by niezależni twórcy uznali, że warto zrobić „przesiadkę”. A jak wiadomo, to właśnie na potędze społeczności YouTube zbudował swoją popularność. Z drugiej jednak strony, Facebook Watch jest bardzo dobrze dostosowany do mobilnej konsumpcji treści, któa z miesiąca na miesiąc staje się coraz popularniejsza.

Oglądacie czasem coś na Facebooku?

