Czy Facebook płaci podatki? Tym razem został przyłapany na tym, że nie i słono za to zapłaci

Grzegorz Marczak w 2015 roku (tak, wracam do tak zamierzchłych czasów) dokonał ciekawej analizy tego, ile giganci technologiczni zostawiają kasy w Polsce w formie podatków. Co tu dużo mówić, nie było tego za wiele. Oczywiście inne czasy, inna rzeczywistość, inne dochody, nie zmienia to faktu, że zasobne portfele tych spółek wynikają w pewnej mierze z tego, że dwoją się i troją, aby unikać płacenia podatków. Dzisiaj jednak porozmawiamy o królu mediów społecznościowcyh. To jak to jest? Facebook płaci podatki? Tak, ale jak „jego koledzy z branży” robi co może, aby nie było tego dużo.

I właśnie za to unikanie ich nie lubimy, a przynajmniej ja ich za to nie lubię. Pracuję ciężko, staram się zarobić i zostawić coś dla siebie i płacę przy tym wszystkim podatki. Nie podoba mi się to, uważam, że są w dużej mierze trwonione, ale płacę bo taki jest mój obowiązek. Z kolei jak ktoś mnie pyta czy taki Google czy Facebook płaci podatki w Polsce to ogarnia mnie pusty śmiech. Oni w końcu są od nas lepsi, ich zasady nie dotyczą.

Francuzi nie wywiesili tym razem białe flagi

Niestety w dużej mierze to wina prawa międzynarodowego, które pozwala na tworzenie takich patologii. Można na przykład przekierować sprzedaż wygenerowaną na lokalnych rynkach do regionalnych siedzib, które dziwnym trafem znajdują się tam, gdzie prawo podatkowe jest bardzo łagodne.