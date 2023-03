Facebook od wielu już lat opiera swój cały biznes na zbieraniu i przetwarzaniu danych użytkowników. O negatywnych skutkach takich praktyk pisaliśmy już niejednokrotnie, pokazując, że ta platforma jest dziś jednym z największych zagrożeniem jeżeli chodzi o prywatność. Z praktykami molocha walczyło wiele instytucji, ale chyba żadna nie tak zaciekle jak Unia Europejska, która na mocy swojej dyrektywy co i rusz nakładała na sieć społecznościową kary, które w sumie wyniosły ponad 400 mln dolarów. To, jak się okazuje, musiało być wystarczająco, ponieważ po latach Facebook w końcu zmienia swoje podejście do danych dla obywateli Unii Eurpoejskiej.

Facebook pozwoli zatrzymać śledzenie. Ale utrudni ten proces do maksimum

Jak donosi Wall Street Journal Meta planuje pozwolić europejskim użytkownikom zdecydować, czy chcą być śledzeni przez firmę jak dotychczas, czy też wolą nie mieć spersonalizowanych reklam, Całość operacji ma rozpocząć się od przyszłego tygodnia (5.04) i jeżeli ktoś skorzysta z tej możliwości, reklamy będą dobierane tylko na podstawie najbardziej podstawowych danych, jak wiek czy przybliżona lokacja, a nie jak obecnie - na podstawie każdej informacji o aktywności, jaką Facebook o nas zbierze. Jednak nie jest tak, że Facebook realnie chce to zrobić, więc, oczywiście, utrudni proces jak tylko się da.

Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować, będą musieli przesłać formularz online (póki co nie wiadomo, gdzie będzie dostępny) ze swoim sprzeciwem wobec wykorzystywania przez Facebooka ich aktywności do targetowania reklam, a firma ma ocenić ich sprzeciw przed wprowadzeniem zmiany na ich koncie. Jest to oczywiście lepsze niż nic, ale jak dla mnie nie ma to nic wspólnego z daniem użytkownikowi wyboru, ponieważ większość ludzi zapewne nawet nie będzie wiedziała, jak taki formularz złożyć. Co z tego wyniknie? Ciężko powiedzieć, na pewno warto wstrzymać się z werdyktem do momentu w którym taki formularz będzie dostępny.

Ja na pewno się wypiszę, a wy?

