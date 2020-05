Problemy z działaniem Spotify lub Tindera na smartfonie? To mogła być wina Facebooka

Zobacz też: Messenger wdraża „Pokoje” do grupowych wideorozmów. Facebook obiecuje nas nie podsłuchiwać. Wierzycie?

Problemem przez który nie działały aplikacje firm trzecich było narzędzie SDK, za pomocą którego podpisywanych jest wiele z tych aplikacji. Najwyraźniej nie trzeba być zarejestrowanym w usługach z wykorzystaniem naszych danych Facebookowych, by aplikacja przestała działać. Jak informuje Jay Peters na łamach The Verge: świeża instalacja tych programów nie podziałała, — z programów dotkniętych problemem wciąż nie dało się skorzystać, co też potwierdzały statusy z Downdetector.

— tak sprawy mają się z perspektywy Facebooka.

Cóż — nie da się ukryć, że ten zestaw naczyń połączonych z Facebookiem może przerażać — bo oto jeden niewinny błąd spowodował spory problem dla całego pakietu aplikacji. Dlatego pełna zgoda z Guilherme Rambo, który słusznie zauważa, że Apple powinno zacząć działać już teraz, by podobna sytuacja się nie powtórzyła.

If I were Apple, I would be working hard on finding a way to “sandbox” these types of SDKs from the main app binary, to prevent issues like this (and leakage of user data to third-parties). https://t.co/AoLV9uR8KR

— Guilherme Rambo (@_inside) May 6, 2020