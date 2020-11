Instagram i Facebook z lepszym dochodzeniem praw autorskich. To może być prawdziwe trzęsienie ziemi

Facebook i Instagram to potworne molochy, nad którymi tak naprawdę wszyscy przestali już panować. Algorytmy pomagają w tamtejszych porządkach, jest też cała ekipa pracujących w pocie czoła moderatorów, ale nie ma się co oszukiwać. Tak naprawdę nikt nad tym do końca nie panuje, bo przesiać niektóre z treści jest po prostu wyjątkowo trudno. I nie mam już nawet na myśli tych wyjątkowo kontrowersyjnych (czy to ze względu na brutalność czy same informacje), ale także te opatrzone prawami autorskimi. Kilka godzin temu internetowy gigant ogłosił nowości z nimi związane: wkrótce wszyscy administratorzy będą mogli wysyłać obrazy oraz wideo którymi są właścicielami. A to… może okazać się ciekawą próbą zarówno dla Facebooka jak i Instagrama.