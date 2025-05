Europa znów utrudnia życie Elona Muska. Technologia na czarnej liście Europejczyków

Wyścig stworzenia najlepszego chatbota trwa niezmiennie już wiele miesięcy. Do walki dołączają nowe modele AI, utrudniając życie tym, które dotarły na linię startu prędzej. Co więcej, organizacje zaczęły się bardziej dogłębnie przyglądać ich dbałości o prywatność użytkowników. Na tym polu nie może się sukcesem pochwalić najbogatszy człowiek na świecie.

Europa znów utrudnia życie Elona Muska. Grok wylądował na czarnej liście

Wychodzi na to, że aż 25% europejskich organizacji, zabroniło używania sztucznej inteligencji Elona Muska. Grok, bo tak się nazywa chatbot xAI miliardera, wylądował na czarnej liście według raportu firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Netskope.

Dla porównania ChatGPT firmy OpenAI oraz Google Gemini, są blokowane przez kolejno 9,8% i 9,2% organizacji. Prawdopodobnie wszystko z powodu bardzo głośnych wpadek muskowej sztucznej inteligencji, która chociaż cieszy się uznaniem za jakość generowanych tekstów, to już nie za wyświetlane przez nią "poglądy". Często są to rzeczy odzwierciedlające kontrowersyjne wypowiedzi najbogatszego człowieka świata. Co więcej, rośnie po prostu świadomość użytkowników pod kątem bezpieczeństwa prywatności w związku z używaniem AI.

Trzeba przyznać, że jest to dobry trend i pocieszający, że jednak ktoś stara się nad tą kwestią pochylić i pomyśleć. Jak podaje serwis the Next Web, aż 91% organizacji na przestrzeni całej Europy korzysta już z rozwiązań AI w chmurze. Zatem dobrze by było, aby myślano też o bezpieczeństwie prywatności danych, a nie tylko cieszono się z przyspieszania pracy.

Zaś Elon Musk może jedynie znów się posmucić, że kolejne z jego dzieci nie jest tak lubiane jakby tego chciał. Szczególnie w obliczu spadających sprzedaży aut oraz ciężkich rakiet.