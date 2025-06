Europa ma swoje DNSy. Będziesz chciał z nich skorzystać

Aby w pełni zrozumieć znaczenie usługi DNS4EU, warto najpierw przyswoić sobie, czym jest sam DNS (Domain Name System). Najprościej można go opisać jako internetową książkę telefoniczną. Kiedy wpisujesz w przeglądarce zrozumiały dla człowieka adres, np. www.antyweb.pl, system DNS tłumaczy go na techniczny adres IP, który jest zrozumiały dla maszyn. Bez tego mechanizmu swobodne poruszanie się po internecie byłoby praktycznie niemożliwe.

DNS4EU jest anonimowy i zwiększa bezpieczeństwo

Problem polega na tym, że większość z nas korzysta z serwerów DNS automatycznie przydzielanych przez dostawcę internetu. Jest to rozwiązanie wygodne, ale często niesie ze sobą ryzyko. Po pierwsze, dostawca usług widzi i może rejestrować każdą stronę, którą odwiedzasz, co rodzi obawy o prywatność. Po drugie, standardowe serwery DNS rzadko oferują jakąkolwiek dodatkową ochronę przed zagrożeniami, takimi jak strony wyłudzające dane (phishing) czy serwisy zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Zmiana usługi DNS nie jest skomplikowana, można to zrobić albo bezpośrednio na swoim urządzeniu, albo jeszcze lepiej w ustawieniach routera. Wtedy nowe DNSy będą domyślnie używane przez wszystkie urządzenia w naszej sieci.

Usługa DNS4EU jest europejską odpowiedzią na niedobór usług DNS oferujących bezpieczny dostęp do sieci. Rozwiązanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską i zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o bezpieczeństwie i pełnej zgodności z RODO (GDPR). Gwarantuje anonimizację zapytań i nie gromadzi danych osobowych, stawiając prywatność na pierwszym miejscu. Co więcej, usługa jest dostosowana do blokowania zagrożeń specyficznych dla naszego regionu, co czyni ją skuteczną tarczą ochronną. Użytkownicy otrzymują realny wybór i mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojej ochrony, wybierając jeden z dostępnych, darmowych wariantów.

W ramach usługi DNS4EU mam dostęp aż do 5 różnych serwerów DNS, które różnią się nieco swoimi funkcjami i możliwościami. Poniżej znajdziecie pełną listę wraz z ich adresami IP i opisem. Adresy IP można wykorzystać do skonfigurowania swojego komputera lub domowego routera:

Ochrona podstawowa: blokuje znane złośliwe oprogramowanie i strony wyłudzające dane - adres IP: 86.54.11.1

Ochrona z kontrolą rodzicielską: zapewnia ochronę przed zagrożeniami i dodatkowo blokuje treści nieodpowiednie dla dzieci - adres IP: 86.54.11.12

Ochrona z blokowaniem reklam: oprócz ochrony przed zagrożeniami, blokuje również serwery reklamowe - adres IP: 86.54.11.13

Pełna ochrona: łączy wszystkie powyższe funkcje – blokuje zagrożenia, treści dla dorosłych oraz reklamy - adres IP: 86.54.11.11

Brak filtrowania: szybki i prywatny serwer DNS bez żadnych funkcji blokujących, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników - adres IP: 86.54.11.100

Z pobieżnych testów wynika, że nowe serwery DNS są całkiem szybkie i zoptymalizowane dla użytkowników łączących się z siecią z Europy. Osobiście używam podobnych serwerów DNS firmy AdGuard i mogę polecić takie rozwiązanie. Europejska usługa była szykowana już od blisko 2 lat i dobrze, że jest wreszcie dostępna. Myślę, że warto ją chociaż przetestować i ustawić jako domyślny DNS u swoich mniej technicznych znajomych/rodziców/dziadków. Dodatkowa warstwa ochrony blokująca znane, złośliwe strony z pewnością nie zaszkodzi.

źródło: GHacks