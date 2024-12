Szybszy, bezpieczniejszy, anonimowy internet? To proste z Cloudflare DNS! [PORADNIK]

Zwiększ bezpieczeństwo i prywatność w sieci z Cloudflare DNS! Dowiedz się, dlaczego warto z niego korzystać, jak go skonfigurować i ciesz się szybszym oraz bezpieczniejszym użytkowaniem internetu.

Codziennie korzystamy z internetu – przeglądamy strony, oglądamy filmy, pracujemy online. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasze ruchy mogą być śledzone. Dostawcy internetu (ISP) zapisują nasze aktywności, a niektóre serwisy aż zacierają ręce, zbierając dane o naszych zainteresowaniach. Brzmi mało komfortowo, prawda?

Reklama

Co więcej, domyślne serwery DNS, z których korzysta większość ludzi, nie należą do najszybszych i nie oferują żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Na szczęście nie musisz tego akceptować. Rozwiązaniem jest Cloudflare DNS – szybki, bezpieczny i darmowy serwer DNS, który zadba o twoją prywatność i przyspieszy ładowanie stron.

Czym jest DNS i jak działa?

Zacznijmy od podstaw. DNS (czyli Domain Name System) to taki „tłumacz” adresów internetowych. Kiedy wpisujesz w przeglądarce coś w stylu www.stronainternetowacostamcostam.pl, serwer DNS zamienia to na skomplikowany adres IP, np. 157.240.20.35. Bez tego systemu musiałbyś pamiętać te wszystkie liczby jak robot.

Problem w tym, że domyślne serwery DNS od twojego dostawcy internetu działają powoli, a do tego zbiera informacje o tym, jakie strony odwiedzasz. Jeśli masz dosyć bycia „na podsłuchu” i chcesz, żeby strony ładowały się szybciej, czas zmienić DNS na coś lepszego.

Cloudflare DNS – co to za magiczny wynalazek?

Cloudflare DNS, znany jako 1.1.1.1, to darmowy, szybki i bezpieczny serwer DNS od firmy Cloudflare. Jest jednym z najszybszych na świecie i – co ważniejsze – nie zapisuje informacji o aktywności. Dzięki temu twoje dane pozostają twoje.

Adresy Cloudflare DNS to:

1.1.1.1 (główny serwer)

1.0.0.1 (zapasowy serwer)

Reklama

Jeśli korzystasz z IPv6, możesz użyć:

•2606:4700:4700::1111

Reklama

•2606:4700:4700::1001

Cloudflare oferuje też specjalne wersje DNS, które blokują złośliwe strony i treści dla dorosłych:

1.1.1.2 – blokowanie złośliwego oprogramowania

1.1.1.3 – blokowanie złośliwego oprogramowania i stron dla dorosłych

Dlaczego warto korzystać z Cloudflare DNS?

Szybszy internet

Cloudflare DNS jest jednym z najszybszych na świecie. Dzięki temu strony wczytują się szybciej, a ty nie czekasz w nieskończoność, aż coś się załaduje.

Reklama

Prywatność

Cloudflare nie zapisuje twoich zapytań i nie sprzedaje danych reklamodawcom. Żadnego śledzenia, żadnych reklam dostosowanych do twoich wyszukiwań.

Bezpieczeństwo

Dzięki szyfrowaniu DNS-over-HTTPS (DoH) i DNS-over-TLS (DoT), twoje zapytania są zabezpieczone przed hakerami i wścibskimi oczami osób niepowołanych.

Kontrola treści

Chcesz zabezpieczyć dzieci przed nieodpowiednimi treściami? Cloudflare DNS ma wersje, które blokują złośliwe strony i treści dla dorosłych.

Jak ustawić Cloudflare DNS?

Nie martw się, to łatwiejsze, niż myślisz! Poniżej znajdziesz instrukcje, jak zrobić to krok po kroku na różnych urządzeniach.

Na komputerze z Windows 10/11

Kliknij Start → Ustawienia → Sieć i Internet .

→ → . Wybierz swoje połączenie Wi-Fi lub Ethernet.

Kliknij Zmień opcje karty sieciowej .

. Kliknij prawym przyciskiem na swoje połączenie i wybierz Właściwości .

. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości .

i kliknij . Wprowadź: Preferowany serwer DNS: 1.1.1.1 Alternatywny serwer DNS: 1.0.0.1

Kliknij OK i gotowe.

Na Androidzie

Otwórz Ustawienia .

. Przejdź do Sieć i Internet → Zaawansowane → Prywatny DNS .

→ → . Wybierz Nazwa hosta prywatnego DNS i wpisz: dns.cloudflare.com.

i wpisz: dns.cloudflare.com. Zapisz zmiany.

Na routerze

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera (zwykle pod adresem 192.168.1.1).

Znajdź sekcję DNS lub WAN .

lub . Wprowadź: Pierwszy DNS: 1.1.1.1 Drugi DNS: 1.0.0.1

Zapisz zmiany i zrestartuj router.

Jak skonfigurować Cloudflare DNS na iOS

Jeśli używasz iPhone’a lub iPada i chcesz, żeby twoje połączenie było szybsze i bezpieczniejsze, zmiana DNS na Cloudflare jest na szczęście prosta.

Wejdź w Ustawienia na swoim urządzeniu.

na swoim urządzeniu. Przejdź do sekcji Wi-Fi .

. Znajdź sieć, z którą jesteś połączony, i kliknij ikonę „i” obok jej nazwy.

Przewiń w dół i wybierz opcję Skonfiguruj DNS .

. Zmień ustawienia na Ręcznie .

. Usuń obecne serwery DNS, klikając na czerwony minus obok nich.

Dodaj nowe serwery DNS Cloudflare: 1.1.1.1 1.0.0.1

Kliknij Zachowaj, aby zapisać zmiany.

Jak skonfigurować Cloudflare DNS na macOS

Zmiana DNS na komputerze Mac to dosłownie kilka kliknięć. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Otwórz Preferencje systemowe na swoim Macu.

na swoim Macu. Kliknij Sieć .

. Wybierz swoje aktywne połączenie (Wi-Fi lub Ethernet) z listy po lewej stronie.

Kliknij Zaawansowane w prawym dolnym rogu.

w prawym dolnym rogu. Przejdź do zakładki DNS .

. Kliknij znak „+” pod listą serwerów DNS i dodaj: 1.1.1.1 1.0.0.1

Kliknij OK , aby zapisać zmiany.

, aby zapisać zmiany. Na koniec wybierz Zastosuj w oknie głównym Preferencji systemowych.

Gotowe. Od teraz twoje urządzenie będzie korzystać z szybszego i bezpieczniejszego DNS od Cloudflare. Pamiętaj, że zmiany dotyczą tylko konkretnej sieci Wi-Fi. Jeśli łączysz się z innymi sieciami, musisz powtórzyć ten proces. Jeśli chcesz wrócić do domyślnych ustawień, po prostu usuń serwery Cloudflare z listy i zatwierdź zmiany.