Całość mozaiki w pełnej rozdzielczości wymagałaby wyświetlenia jej na więcej niż 16 tysięcach ekranów w 4K. To, co widzimy, to jedynie drobny wycinek tego, co Euclid zamierza osiągnąć – mozaika stanowi zaledwie 1% ostatecznej "mapy" wszechświata.

Euclid objął swoim działaniem fragment południowego nieba o powierzchni aż 500 razy większej niż widoczny Księżyc w pełni. To jedynie wierzchołek góry lodowej – teleskop Euclid będzie nieprzerwanie pracować przez sześć lat, autonomicznie skanując około jednej trzeciej nocnego nieba. Ostateczna mapa obejmie oszałamiające 8 miliardów galaktyk, a każda z nich zawiera miliardy gwiazd. Ów projekt ma na celu uchwycenie zjawisk rozciągających się na przestrzeni ostatnich 10 mld lat.

Euclidowi już teraz udało się uchwycić coś niezwykłego, na pierwszy plan wysuwa się "galaktyczny cirrus" – widoczny na zdjęciach niebieski pas pyłu i gazu, będący częścią naszej Drogi Mlecznej. Detale na zdjęciach ujawniają również galaktyki oddziałujące ze sobą setki milionów lat świetlnych od Ziemi. Część z nich zawiera supermasywne czarne dziury, które mogą być źródłem fal grawitacyjnych mierzalnych na naszej planecie.

Euclid ma na celu stworzenie szczegółowego rozkładu materii w przestrzeni i czasie. Naukowcy będą badać skupiska galaktyk oraz m.in. efekt soczewkowania grawitacyjnego, który zakrzywia światło przechodzące w pobliżu masywnych obiektów. Ciemna materia i ciemna energia, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wszechświata, mają wpływ na formowanie się pustek między gromadami galaktyk. Ich badanie może pomóc w określeniu właściwości tych tajemniczych substancji.

Naukowcy uważają, że Euclid nie tylko pozwoli nam ocenić rozkład materii, ale również przetestować podstawowe prawa fizyki na największych możliwych skalach kosmicznych. W ten sposób prowadzimy badania w zupełnie nowych warunkach, których nie sposób osiągnąć na Ziemi.

Euclid pozwala nam nie tylko spojrzeć na Wszechświat z niebywałą wręcz dokładnością, ale również odpowiedzieć na pytania dotyczące jego przyszłości i konkretnych zdarzeń, przynosząc przełomowe odkrycia w dziedzinie astrofizyki — to jeden z takich projektów, które naprawdę liczą się w świecie nauki.